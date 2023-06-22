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Дантес прокоментував звернення Зеленського про ймовірний теракт на ЗАЕС

22 червня 2023 15:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дантес прокоментував звернення Зеленського про ймовірний теракт на ЗАЕС
Шоумен Володимир Дантес. Фото: Voychik Olga
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів, що 22 червня заслухав доповідь української розвідки та Служби безпеки України. Як з'ясувалось, росіяни готують масштабний теракт на Запорізькій атомній станції. Одним з перших серед знаменитостей українського шоу-бізнесу на заяву Зеленського відреагував шоумен Володимир Дантес. 

Відповідні сторіз він опублікував у своєму Instagram.

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Реакція Дантеса на ймовірний теракт 

34-річний уродженець Харкова поділився з підписниками, що після перегляду звернення Володимира Зеленського в нього зіпсувався настрій. Але, за словами шоумена, життя триває. 

"В головах цих людей ми нічого не змінимо. І сенсу в цьому не має. Але що ми можемо робити? Донатити та допомагати нашим людям, щоб вони були заряджені. Щоб в них все було, що потрібно. Слухаємо музику, яка підіймає настрій, спілкуємося з коханими і живимо всім на зло", — сказав Дантес. 

Шоумен Володимир Дантес. Скриншот: Instagram/vladimirdantes

Також Дантес порадив всім небайдужим доєднатися до нового збору волонтера, громадського діяча Сергія Притули. Більше інформації про цю ініціативу ви можете дізнатися за посиланням. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дантес прокоментував повернення співака Олега Винника у медіапростір. Також ми розповідали, що Володимир Дантес презентував нову пісню та динамічний кліп на неї.

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