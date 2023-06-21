Дантес прокоментував повернення Олега Винника

Співак Дантес. Фото: instagram.com/vladimirdantes/

Співак Дантес не залишився осторонь від новини про перше за тривалий час інтерв'ю свого колеги Олега Винника. Володимир прокоментував повернення артиста.

Про це стало відомо з Instagram Stories Володимира Дантеса.

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Винник повернувся

Нещодавно з'явилась інформація про те, що Олег Винник дав перше інтерв'ю після зникнення з публічного простору після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Співак поїхав до Німеччини.

Співак Дантес висловився про повернення Олега Винника. Фото: instagram.com/vladimirdantes/

"Винник повернувся. Ось це новина. Вибачайтесь", – написав Володимир Дантес.

Винника багато хто розкритикував після його визнання. Керівник офіційного фан-клубу артиста Валерія Барон закликала не засуджувати артиста, не знаючи до кінця всієї правди. Після повномасштабного вторгнення Росії до України Винник зник із медіа У липні стало відомо, що артист переїхав до Німеччини на лікування. Винник живе у Берліні, де має нерухомість. Навесні всі пости на офіційних сторінках Винника у соцмережах були видалені.

Кілька днів тому журналістка Вікторія Курочка анонсувала перше інтерв'ю з Винником. Відповідаючи на запитання про здоров'я, Винник повідомив, що на цю хворобу в Німеччині хворіють 2%.

Нагадаємо, продюсер Ігор Кондратюк згадав, як Олег Винник мало не відправив його під суд.

Раніше стало відомо, що друг Олега Винника розповів, звідки співак бере гроші на життя в Німеччині.