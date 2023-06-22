Дантес прокомментировал обращение Зеленского о возможном теракте на ЗАЭС

Шоумен Владимир Дантес. Фото: Voychik Olga

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 июня заслушал доклад украинской разведки и Службы безопасности Украины. Как выяснилось, россияне готовят масштабный теракт на Запорожской атомной станции. Одним из первых среди знаменитостей украинского шоу-бизнеса на заявление Зеленского отреагировал шоумен Владимир Дантес.

Соответствующие сториз он опубликовал в своем Instagram.

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34-летний уроженец Харькова поделился с подписчиками, что после просмотра обращения Владимира Зеленского у него испортилось настроение. Но, по словам шоумена, жизнь продолжается.

"В головах этих людей мы ничего не изменим. И смысла в этом нет. Но что мы можем делать? Донатить и помогать нашим людям, чтобы они были заряжены. Чтобы у них все было, что нужно. Слушаем музыку, которая поднимает настроение, общаемся с любимыми и живем всем назло", — сказал Дантес.

Шоумен Владимир Дантес. Скриншот: Instagram/vladimirdantes

Также Дантес посоветовал всем неравнодушным присоединиться к новому сбору волонтера, общественного деятеля Сергея Притулы. Более подробную информацию об этой инициативе вы можете узнать по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что Дантес прокомментировал возвращение певца Олега Винника в медиапространство. Также мы рассказывали, что Владимир Дантес представил новую песню и динамический клип на нее.