"Я тебе забув": на тлі чуток про весілля Дорофєєвої Дантес випустив новий кліп

Кадр з кліпу Володимира Дантеса. Скриншот: YouTube/dantes8127

На тлі чуток про весілля Наді Дорофєєвої, її колишній чоловік, шоумен Володимир Дантес презентував нову пісню "Чуєш" та динамічний кліп на неї.

Відео доступне на YouTube каналі артиста.

Читайте також:

Подробиці

У кліпі знялась кохана Дантеса, бізнесвумен Даша Кацуріна. Минулого року вона розлучилась з ресторатором Мішею Кацуріним, з яким зараз зустрічається Дорофєєва. Також в образі кота в кліпі з’явився друг Дантеса, блогер Олексій Дурнєв.

"Відео — наче сюрреалістичний сон, де все змішалось, але головне залишилось незмінним — поруч кохання, друзі, я вдома і все добре… Дашо, хоч ти і 300 тисяч разів переживала, ти неймовірна як в житті, так і в кліпі. Кохаю", — написав Дантес.

Шанувальники Володимира оцінили стилістику нової пісні та кліп, в якому з’явились чимало персонажів. Про колишню дружину Дантеса майже ніхто не згадував.

Дуже вайбова пісня і кліп! Люблю, коли звучать народні мотиви, а танцювальний батл — це розрив

Це шедевр! Прокайфувала від кожного кадру. Дорофєєва раунд

Кліп цікаво дивитися, видно що дуже багато роботи виконано. Класна пісня

Ось такі українські треки будуть витісняти з топів всякий непотріб. Супер! Вово, не зупиняйся

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дантес почув бажане "Так" від Кацуріної біля Ейфелевої вежі. Також ми розповідали, що гурт "Океан Ельзи" присвятив саперам нову версію хіта "Я їду додому" та кліп на неї.