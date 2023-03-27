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Дантес впервые прокомментировал песню бывшей жены Дорофеевой и ее бойфренда Кацурина

27 марта 2023 12:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Шоумен Владимир Дантес
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно, на концерте в Луцке, певица Надя Дорофеева и ее бойфренд, ресторатор Миша Кацурин впервые вместе вживую исполнили свою романтическую песню "Щоб не було". Долгое время бывший муж артистки, шоумен Владимир Дантес не комментировал премьеру композиции.

Это он сделал во втором выпуске нового телешоу "Я люблю Украину".

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Подробности

В одном из конкурсов звездным участникам необходимо было угадать исполнителя песни по комментариям подписчиков. Первый из них звучал так: "А зачем ему та шапка в доме? Там холодно или он стесняется своей лысины?"

Владимир Дантес заявил, что знает правильный ответ на этот вопрос. И как оказалось, это композиция его бывшей жены Нади Дорофеевой, развод с которой обсуждала вся страна.

"Этот комментарий точно подходит под трек, который мне очень нравится. В нем много правды, жизни, души. Это песня Надежды Дорофеевой. Она называется "Щоб не було", заявил Дантес.

После этого ему и участникам шоу пришлось танцевать под эту песню. Дантес держался достойно и после этого иронически заявил: "Я, конечно, всех ненавижу, но очень люблю. Мой любимый комментарий под этим видео, мне его прислали, там написано: "А, выжили Дантеса из дома".

Таймкод ответа Владимира в видео — 53:11

Напомним, ранее мы писали, что бойфренд Дорофеевой опубликовал откровенные фото с поцелуями. Также мы рассказывали, что Дорофеева представила эмоциональный клип на песню "Вотсап", которую написала с Кацуриным.

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