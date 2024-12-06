Ліза Глінська з МастерШеф вагітна первістком — фото

Ліза Глінська. Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Переможниця другого сезону та колишня суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська повідомила щасливу новину. Шеф-кухарка незабаром вперше стане мамою.

Щасливу новину знаменитість повідомила в Instagram.

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На своїй сторінці у мережі 41-річна кухарка опублікувала радісне фото, на якому продемонструвала свій цікавий стан.

Глінська позувала у легкій білій сукні із квітчастим принтом та ніжно тримала руками помітно округлий животик.

Ліза Глінська вагітна. Фото: instagram.com/lizaglinskaya

У підпису до світлини Ліза привітала своїх підписників із Днем Святого Миколая, який за новим календарем святкують 6 грудня.

"Друзі, з Днем Святого Миколая! Нехай цей день наповнить ваші серця добром, теплом і вірою! Нехай у вашому житті завжди буде місце для радості, світла та добрих справ! Вірте в чудеса, адже вони завжди поруч!" — написала знаменитість.

У відповідь шанувальники також привітали Глінську зі святом і такою важливою подією у її житті.

Для кухарки це не перша вагітність — 15 років тому вона втратила дитину від свого першого чоловіка. Наразі Ліза Глінська вдруге заміжня за чоловіком на ім'я Максим. Разом із коханим вона виховує його сина від попереднього шлюбу.

Ліза Глінська зі своїм чоловіком Максимом. Фото: instagram.com/lizaglinskaya

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