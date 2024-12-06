Ембер Герд вдруге стане мамою — подробиці

Ембер Герд. Фото: instagram.com/amberheard

Зірка фільму "Аквамен" Ембер Герд стане мамою вдруге. Колишня дружина актора Джонні Деппа вже виховує трирічну доньку Уну Пейдж.

Радісну звістку підтвердив представник акторки в коментарі People.

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Акторка дуже щаслива, що зовсім скоро в неї з'явиться ще одна дитина. Однак розкривати усі подробиці Ембер поки що не квапиться.

"Це ще досить ранній термін вагітності, тому ви розумієте, що ми не хочемо вдаватися в подробиці на даному етапі. Досить сказати, що Ембер дуже рада як за себе, так і за Уну Пейдж", — заявив представник зірки.

Наразі невідомо, чи Ембер сама виношує дитину, чи скористалася послугами сурогатної матері, як це було із її першою донькою. Ім'я батька малюка акторка також не розголошує.

Ембер Герд та її донька. Фото: instagram.com/amberheard

Нагадаємо, Ембер Герд вперше стала мамою 8 квітня 2021 року. Після судової тяганини із колишнім чоловіком Джонні Деппом акторка переїхала зі США до Іспанії. Наразі Герд веде досить закритий спосіб життя та насолоджується материнством.

Раніше представник Джонні Деппа розсекретив, чи дійсно актор кинув росіянку заради молодшої обраниці.

Також режисер Тім Бертон відповів, чи вийде друга частина фільму "Едвард Руки-ножиці" з Деппом.