Даша Астафьева спровоцировала слухи о беременности
Певицу и общественного деятеля Дашу Астафьеву заподозрили в беременности. Поклонники заметили у звезды округлый животик.
Слухи об интересном состоянии певицы спровоцировало видео, которым в Instagram поделилась блогер Даша Квиткова.
Дашу Астафьеву заподозрили в беременности
Блогер пришла в гости к певице, чтобы поздравить с Днем святого Николая и пригласить на свое благотворительное мероприятие. На кадрах фаны заметили у 39-летней Астафьевой округлый животик, видневшийся сквозь платье оверсайз.
Сама же певица пока пока не комментировала слухи о возможном пополнении.
Это уже не первый раз, когда звезду подозревают в беременности. Летом в сети также начали распространяться догадки о том, что Даша ждет первенца, однако певица опровергла это. Артистка заявила, что изменение ее облика состоит лишь в том, что она набрала лишние килограммы.
Поэтому не исключено, что и в этот раз "беременность" звезды можно оправдать неудачным ракурсом. К тому же, в последнее время Астафьева часто делится фотографиями, на которых демонстрирует свою подтянутую фигуру и отсутствие каких-либо намеков на беременность.
Напомним, звезда "МастерШефа" Лиза Глинская объявила о беременности после потери ребенка.
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