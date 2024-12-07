Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Певицу и общественного деятеля Дашу Астафьеву заподозрили в беременности. Поклонники заметили у звезды округлый животик.

Слухи об интересном состоянии певицы спровоцировало видео, которым в Instagram поделилась блогер Даша Квиткова.

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Дашу Астафьеву заподозрили в беременности

Блогер пришла в гости к певице, чтобы поздравить с Днем святого Николая и пригласить на свое благотворительное мероприятие. На кадрах фаны заметили у 39-летней Астафьевой округлый животик, видневшийся сквозь платье оверсайз.

Даша Астафьева и Даша Квиткова. Фото: instagram.com/da_astafieva

Сама же певица пока пока не комментировала слухи о возможном пополнении.

Это уже не первый раз, когда звезду подозревают в беременности. Летом в сети также начали распространяться догадки о том, что Даша ждет первенца, однако певица опровергла это. Артистка заявила, что изменение ее облика состоит лишь в том, что она набрала лишние килограммы.

Певица Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Поэтому не исключено, что и в этот раз "беременность" звезды можно оправдать неудачным ракурсом. К тому же, в последнее время Астафьева часто делится фотографиями, на которых демонстрирует свою подтянутую фигуру и отсутствие каких-либо намеков на беременность.

Даша Астафьева в новой фотосессии Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, звезда "МастерШефа" Лиза Глинская объявила о беременности после потери ребенка.

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