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Даша Квіткова у мінісукні влаштувала фотосесію на тлі хмарочосів

2 червня 2023 19:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Даша Квіткова у мінісукні влаштувала фотосесію на тлі хмарочосів
Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ексдружина відомого українського ведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова не гаялу часу в США. Зірка позувала у романтичній фотосесії у Нью-Йорку.

Кадрами Даша Квіткова поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Хоча Даша вже повернулась до Києва, вона продовжує радувати фоловерів американськими пейзажами. Цього разу для зйомки Даша приміряла коротку яскраву сукню та туфлі на підборах. Позувала зірка на тлі знаменитих нью-йоркських хмарочосів.

"Цей вид я запам'ятаю надовго", — прокоментувала знімки Даша Квіткова.

Минулого вечора квіткова, як і більшість українців була змушена піти до укриття через масовані обстріли столиці. Зірка зізналась у сторіз, що до 4 ранку з сином ховалась від ракет росіян.

Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, 42-річна модель Жизель Бюндхен знялась у рекламі бренду Louis Vuitton. Колишня дружина Тома Брейді вразила розкішною фігурою на пляжі у Маямі.

Емілі Ратаковські багато років є власницею бренду купальників Inamorata. Нещодавно зірка знялась у імпровізованій фотосесії на пляжі. Модель позувала у відвертому в'язаному купальнику власного бренду.

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