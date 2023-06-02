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Даша Квиткова в мини-платье устроила фотосессию на фоне небоскребов

2 июня 2023 19:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Даша Цветкова в мини-платье устроила фотосессию на фоне небоскребов
Даша Цветкова. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Экс-жена известного украинского ведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова не теряла зря времени в США. Звезда позировала в романтической фотосессии в Нью-Йорке.

Кадрами Даша Квиткова поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

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Незабываемый вид

Хотя Даша уже вернулась в Киев, она продолжает радовать фолловеров американскими пейзажами. На этот раз для съемки Даша примерила короткое яркое платье и туфли на каблуке. Позировала звезда на фоне знаменитых нью-йоркских небоскребов.

"Этот вид я запомню надолго", — прокомментировала снимки Даша Квиткова.

Минувшим вечером Квиткова, как и большинство украинцев, была вынуждена пойти в укрытие из-за массированных обстрелов столицы. Звезда призналась в стороз, что до 4 утра с сыном пряталась от ракет россиян.

Даша Цветкова. Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Цветкова. Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Цветкова. Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, 42-летняя модель Жизель Бюндхен снялась в рекламе бренда Louis Vuitton. Бывшая жена Тома Брейди поразила роскошную фигуру на пляже в Майами.

Эмили Ратаковски много лет является владелицей бренда купальников Inamorata. Недавно звезда снялась в импровизированной фотосессии на пляже. Модель позировала в откровенном вязаном купальнике собственного бренда.

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