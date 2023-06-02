Даша Цветкова в мини-платье устроила фотосессию на фоне небоскребов

Даша Цветкова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Экс-жена известного украинского ведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова не теряла зря времени в США. Звезда позировала в романтической фотосессии в Нью-Йорке.

Кадрами Даша Квиткова поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

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Незабываемый вид

Хотя Даша уже вернулась в Киев, она продолжает радовать фолловеров американскими пейзажами. На этот раз для съемки Даша примерила короткое яркое платье и туфли на каблуке. Позировала звезда на фоне знаменитых нью-йоркских небоскребов.

"Этот вид я запомню надолго", — прокомментировала снимки Даша Квиткова.

Минувшим вечером Квиткова, как и большинство украинцев, была вынуждена пойти в укрытие из-за массированных обстрелов столицы. Звезда призналась в стороз, что до 4 утра с сыном пряталась от ракет россиян.

Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

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