Даша Квіткова у сукні на голе тіло позувала на нічному пляжі
Блогерка Даша Квіткова проводить безтурботні дні та вечори у Маямі. Зірка порадувала фоловерів черговою відвертою фотосесію.
Знімками Квіткова поділилась у Instagram.
У Маямі фотосесії блогерці влаштовує українка Маша Голуб, яка тривалий час живе у Флориді. Цього разу вона влаштувала зірці соцмереж зйомку на березі океану.
Даша Квіткова позувала у червоній прозорій сукні на голе тілі.
"Мурахи по шкірі, ніч та сильний вітер, але Маша зловила ці кадри", — підписала спокусливі світлини Квіткова.
У сторіс Даша показала, як плаває в океані, гуляє містом та поділилась планами на поїздку до Нью-Йорка.
Нагадаємо, на початку року стало відомо, що Даша Квіткова та Микита Добринін розлучаються.
Нещоавно Даша Квіткова показала себе з ведучим та продюсером Євгеном Таллером та одразу ж підігріла чутки про їхній роман після розлучення з Микитою Добриніним.