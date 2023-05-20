Даша Квіткова у сукні на голе тіло позувала на нічному пляжі

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерка Даша Квіткова проводить безтурботні дні та вечори у Маямі. Зірка порадувала фоловерів черговою відвертою фотосесію.

Знімками Квіткова поділилась у Instagram.

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У Маямі фотосесії блогерці влаштовує українка Маша Голуб, яка тривалий час живе у Флориді. Цього разу вона влаштувала зірці соцмереж зйомку на березі океану.

Даша Квіткова позувала у червоній прозорій сукні на голе тілі.

"Мурахи по шкірі, ніч та сильний вітер, але Маша зловила ці кадри", — підписала спокусливі світлини Квіткова.

У сторіс Даша показала, як плаває в океані, гуляє містом та поділилась планами на поїздку до Нью-Йорка.

Нагадаємо, на початку року стало відомо, що Даша Квіткова та Микита Добринін розлучаються.

Нещоавно Даша Квіткова показала себе з ведучим та продюсером Євгеном Таллером та одразу ж підігріла чутки про їхній роман після розлучення з Микитою Добриніним.