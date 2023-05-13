Де дивитися фінал "Євробачення-2023" та як голосувати

Представники від Хорватії на сцені "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Сьогодні ввечері, 13 травня, о 22:00 за київським часом в англійському Ліверпулі пройде фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023". За ним у прямому етері спостерігатимуть майже 200 млн глядачів. В Україні шоу показує лише один телеканал. Втім, є безліч інших способів подивитися трансляцію.

Новини.LIVE розкаже детальніше про етер та голосування.

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Де дивитися фінал

на сайті "Суспільне Євробачення";

на сайті "Суспільне Культура";

в додатку чи сайті "ДІЯ" ("Послуги"-"ДІЯ.TV" чи "Канал UA: Культура").

на YouTube-каналі "Євробачення Україна";

на офіційному YouTube-каналі пісенного конкурсу "Євробачення";

в офіційному Facebook-профілі "Євробачення";

слухати шоу можна на радіо "Промінь".

Як голосувати

Після завершення виступів 26 учасників у прямому ефірі з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого ви хочете проголосувати. Вартість СМС — 7 гривень 44 копійки.

Також можна встановити додаток "Євробачення" (Android або iOS) або проголосувати з сайту. Для цього також потрібно буде вказати свій номер телефона. Українці не можуть голосувати за гурт TVORCHI.

Гурт TVORCHI на сцені "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

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