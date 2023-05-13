Де дивитися фінал "Євробачення-2023" та як голосувати
Сьогодні ввечері, 13 травня, о 22:00 за київським часом в англійському Ліверпулі пройде фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023". За ним у прямому етері спостерігатимуть майже 200 млн глядачів. В Україні шоу показує лише один телеканал. Втім, є безліч інших способів подивитися трансляцію.
Новини.LIVE розкаже детальніше про етер та голосування.
Де дивитися фінал
- на сайті "Суспільне Євробачення";
- на сайті "Суспільне Культура";
- в додатку чи сайті "ДІЯ" ("Послуги"-"ДІЯ.TV" чи "Канал UA: Культура").
- на YouTube-каналі "Євробачення Україна";
- на офіційному YouTube-каналі пісенного конкурсу "Євробачення";
- в офіційному Facebook-профілі "Євробачення";
- слухати шоу можна на радіо "Промінь".
Як голосувати
Після завершення виступів 26 учасників у прямому ефірі з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого ви хочете проголосувати. Вартість СМС — 7 гривень 44 копійки.
Також можна встановити додаток "Євробачення" (Android або iOS) або проголосувати з сайту. Для цього також потрібно буде вказати свій номер телефона. Українці не можуть голосувати за гурт TVORCHI.
Нагадаємо, раніше ми писали, що з'явились фото з Вєркою Сердючкою з генпрогону "Євробачення-2023": чим здивує артистка. Також ми розповідали, що співачка Тіна Кароль показала, що відбувається за лаштунками "Євробачення-2023".