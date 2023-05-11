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Тіна Кароль показала, що відбувається за лаштунками "Євробачення"

11 травня 2023 21:17
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Тіна Кароль показала, що відбувається за лаштунками "Євробачення"
Тіна Кароль бере участь у заходах в рамках "Євробачення-2023". Фото: скріншот із відео
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Співачка Тіна Кароль разом зі своєю командою прибула до Ліверпуля на пісенний конкурс "Євробачення-2023". Сьогодні, 12 травня, відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу. 

Відповідне відео Тіна Кароль розмістила на своєму YouTube-каналі.

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Тіна Кароль у Ліверпулі

Виконавиця записала невеликий блог про своє перебування у Ліверпулі - від прибуття до першої репетиції на сцені шоу. 

Кароль уже встигла зустрітися зі своїми зірковими колегами - Русланою, Юлією Саніною та Андрієм Данилко, які також беруть участь у заходах в рамках "Євробачення-2023".

Виконавиця також ознайомитися з локацією та провела саунд-чек. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що після гучного скандалу з росіянами Тіна Кароль випустила новий кліп на пісню "Мед". Також ми розповідали, що Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, Джамала та інші артисти виступлять у фіналі "Євробачення-2023".

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