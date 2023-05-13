Где смотреть финал "Евровидения-2023" и как голосовать

Представители Хорватии на сцене "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Сегодня вечером, 13 мая, в 22:00 по киевскому времени в английском Ливерпуле пройдет финал песенного конкурса "Евровидение-2023". За ним в прямом эфире будут наблюдать около 200 млн зрителей. В Украине шоу показывает только один телеканал. Впрочем, есть множество других способов посмотреть трансляцию.

Новини.LIVE расскажет подробнее об эфире и голосовании.

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Где смотреть финал

на сайте "Суспільне Євробачення";

на сайте "Суспільне Культура";

в приложении или сайте "ДІЯ" ("Услуги"-"ДІЯ.TV" или "Канал UA: Культура").

на YouTube-канале "Євробачення Україна";

на официальном YouTube-канале песенного конкурса "Евровидение";

в официальном Facebook-профиле "Евровидение";

слушать шоу можно на радио "Промінь".

Как голосовать

После завершения выступлений 26 участников в прямом эфире появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого вы хотите проголосовать. Стоимость СМС — 7 гривен 44 копейки.

Также можно установить приложение "Евровидение" (Android или iOS) или проголосовать с сайта. Для этого нужно будет указать свой номер телефона. Украинцы не могут голосовать за группу TVORCHI.

Группа TVORCHI на сцене "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Напомним, ранее мы писали, что появились фото с Веркой Сердючкой с генпрогона "Евровидение-2023": чем удивит артистка. Также мы рассказывали, что певица Тина Кароль показала, что происходит за кулисами "Евровидения-2023".