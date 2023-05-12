Представниця Естонії на "Євробаченні-2023" виступала в Криму: українці обурені

Естонська співачка Аліка Мілова (Alika). Фото: Instagram/alika.milova

Напередодні в англійському Ліверпулі пройшов другий півфінал конкурсу "Євробачення-2023". Однією з конкурсанток була представниця від Естонії, співачка Alika. Їй вдалося кваліфікуватися до фіналу. Втім, уважні єврофани з’ясували, що молода артистка виступала в окупованому Криму разом з путіністами.

Про це в коментарях під публікацією Telegram-каналу "Євробачення Україна" написав один з користувачів месенджера.

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20-річна Аліка Мілова не раз в інтерв’ю казала, що підтримує Україну і хоче якомога скоріше приїхати в нашу країну, бо в неї живуть родичі в Києві. Втім, з’ясувалось, що 2015 року співачка взяла участь у фестивалі "Дитяча Нова хвиля", яку окупанти провели в дитячому лагері "Артек". Тоді Аліка виступила разом з пропагандистами Миколою Басковим і Жасмін.

Попри те, що на той час рішення за неї приймали батьки, а не Аліка, деякі українські шанувальники вимагають вибачень за незаконний візит окупованого півострова.

Українці обговорюють в коментарях представницю Естонії на конкурсі "Євробачення-2023". Скріншот: Telegram/suspilne_eurovision_ukraine

Відзначимо, естонка виступить у фіналі конкурсу "Євробачення-2023", який пройде вже завтра, 13 травня, під номером 12.

Нагадаємо, раніше ми писали про результати другого півфіналу "Євробачення-2023". Також ми розповідали, під якими номерами вийдуть на сцену фіналу конкурсу "Євробачення" 26 учасників з різних країн світу.