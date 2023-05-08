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Де і коли дивитися Євробачення?

8 травня 2023 21:00
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Де можна подивитися Євробачення?
Головна сцена Євробачення. Фото: instagram.com.eurovision
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

9 травня в Ліверпулі пройде перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2023. За правилами конкурсу учасники країни, що перемогла минулого року, відразу потрапляють до фіналу, тому TVORCHI там виступати не будуть. Далі розкажемо, де дивитися півфінали та фінал конкурсу. 

Про це пише "Уніан".

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Отже, трансляцію можна переглянути:
• на сайті Суспільне Євробачення;
• на сайті Суспільне Культура;
• в додатку чи сайті "Дія" ("Послуги"-"Дія.TV" чи "Канал UA: Культура").
• в YouTube-каналі Євробачення Україна;
• в YouTube-каналі пісенного конкурсу Євробачення;
• в офіційному Facebook-профілі Євробачення.
Початок трансляції конкурсу – 22.00 за Києвом.

Хто переможе на Євробаченні-2023?

В таборі букмекерів перед самим початком конкурсу твориться справжній хаос: прогнози оновлюються мало не щодня. Згідно з останніми даних букмекерської контори Smarkets Україна може зайняти у фіналі третє місце. Перше місце пророчать Швеції, а третє – Фінляндії. До першої десятки також, швидше за все, увійдуть Норвегія, Ізраїль, Іспанія, Італія, Великобританія, Австрія та Вірменія. Останні місця, скоріш за все, займуть Румунія, Португалія, Сан-Марино та Польша. 

До речі, нещодавно ми писали про те, що гурт TVORCHI вирушив на Євробачення потягом.

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