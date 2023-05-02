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Гурт TVORCHI потягом вирушив на "Євробачення-2023": Укрзалізниця влаштувала сюрприз

2 травня 2023 11:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Гурт TVORCHI потягом вирушив на "Євробачення-2023": Укрзалізниця влаштувала сюрприз
Гурт TVORCHI. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Гурт TVORCHI, який представляє Україну на "Євробачення-2023", вирушив до англійського Ліверпуля, де 13 травня виступить у фіналі пісенного конкурсу. Хлопці влаштували автограф-сесію в столиці та побачили, який сюрприз для них влаштувала Укрзалізниця. 

Про це стало відомо в Telegram-каналі компанії. 

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Сюрприз від Укрзалізниці

Напередодні ввечері, 1 травня, гурт TVORCHI  відправився поїздом Київ-Хелм (під кодовою назвою TVORCHI EXPRESS) до Ліверпуля. Музиканти зустрілись з шанувальниками та влаштували імпровізовану автограф-сесію на залізничному вокзалі. 

Автограф-сесія гурту TVORCHI на залізничному вокзалі в Києві. Фото: Telegram/UkrzalInfo

Тим часом компанія Укрзалізниця перейменувала табло на першій колії у TVORCHI-Євробачення.

Платформа на залізничному вокзалі в Києві. Фото: Telegram/UkrzalInfo
Гурт TVORCHI на залізничному вокзалі в Києві. Фото: Instastories/tvorchi_official

"Бажаємо хлопцям успіху та перемоги, і вже готові безпечно доставити кришталевий мікрофон до столиці, як і минулого року", — підписали фотографії в Укрзалізниці. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Злата Огнєвіч стала речницею України на "Євробаченні-2023". Також ми розповідали, хто представляє Польщу на пісенному конкурсі в Ліверпулі.

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