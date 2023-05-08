Где посмотреть Евровидение?

Где и когда смотреть Евровидение?
9 мая в Ливерпуле пройдет первый полуфинал песенного конкурса Евровидения-2023. По правилам конкурса участники победившей в прошлом году страны сразу попадают в финал, поэтому TVORCHI там выступать не будут. Дальше расскажем, где смотреть полуфиналы и финал конкурса.
Об этом пишет "Униан".
Итак, трансляцию можно просмотреть:
• на сайте Общественное Евровидение;
• на сайте Общественное Культура;
• в приложении или сайте "Дія" ("Услуги"-"Дія.TV" или "Канал UA: Культура").
• в YouTube-канале Евровидение Украина;
• в YouTube-канале песенного конкурса Евровидения;
• в официальном Facebook-профиле Евровидения.
Начало трансляции конкурса — 22:00 по Киеву.
Кто победит на Евровидении-2023?
В лагере букмекеров перед самым началом конкурса творится настоящий хаос: прогнозы обновляются почти каждый день. Согласно последним данным букмекерской конторы Smarkets, Украина может занять в финале третье место. Первое место прочат Швеции, а третье — Финляндии. В первую десятку также, скорее всего, войдут Норвегия, Израиль, Испания, Италия, Великобритания, Австрия и Армения. Последние места, скорее всего, займут Румыния, Португалия, Сан-Марино и Польша.
Кстати, недавно мы писали о том, что группа TVORCHI отправилась на Евровидение на поезде.