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Где и когда смотреть Евровидение?

8 мая 2023 21:00
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Где посмотреть Евровидение?
Главная сцена Евровидения. Фото: instagram.com.eurovision
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

9 мая в Ливерпуле пройдет первый полуфинал песенного конкурса Евровидения-2023. По правилам конкурса участники победившей в прошлом году страны сразу попадают в финал, поэтому TVORCHI там выступать не будут. Дальше расскажем, где смотреть полуфиналы и финал конкурса.

Об этом пишет "Униан".

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Итак, трансляцию можно просмотреть:
• на сайте Общественное Евровидение;
• на сайте Общественное Культура;
• в приложении или сайте "Дія" ("Услуги"-"Дія.TV" или "Канал UA: Культура").
• в YouTube-канале Евровидение Украина;
• в YouTube-канале песенного конкурса Евровидения;
• в официальном Facebook-профиле Евровидения.
Начало трансляции конкурса — 22:00 по Киеву.

Кто победит на Евровидении-2023?

В лагере букмекеров перед самым началом конкурса творится настоящий хаос: прогнозы обновляются почти каждый день. Согласно последним данным букмекерской конторы Smarkets, Украина может занять в финале третье место. Первое место прочат Швеции, а третье — Финляндии. В первую десятку также, скорее всего, войдут Норвегия, Израиль, Испания, Италия, Великобритания, Австрия и Армения. Последние места, скорее всего, займут Румыния, Португалия, Сан-Марино и Польша.

Кстати, недавно мы писали о том, что группа TVORCHI отправилась на Евровидение на поезде.

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