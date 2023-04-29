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Злата Огнєвіч стала речницею України на "Євробаченні-2023"

29 квітня 2023 22:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Злата Огнєвіч стала речницею України на "Євробаченні-2023"
Українська співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Співачка Злата Огнєвіч стала речницею України на "Євробаченні-2023". Пісенний конкурс розпочнеться 9 травня у Ліверпулі.

Про це розповіла голова української делегації на "Євробаченні" Оксана Скибінська в прямому ефірі "Суспільного Мовлення".

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Огнєвіч стала речницею на "Євробаченні"

"Така важлива місія, як оголошення балів національного журі, цьогоріч покладена на Злату Огнєвіч, яка свого часу принесла нашій країні високу третю сходинку. Злата вже виконувала цю почесну роль — бути обличчям України — в знаковий для нас 2017-й, коли "Євробачення" відбувалося в Києві. На жаль, через російське повномасштабне вторгнення цьогоріч ми не можемо прийняти Пісенний конкурс у себе вдома, але попри все — Україна буде наживо в гранд-фіналі шоу в особі нашої речниці. 13 травня в прямому ефірі з самого серця України Злата оголосить, кому саме наша країна віддала найвищий бал", — розповіла Скибінська.

Співачка наголосила, що їй дуже приємно бути речницею України на "Євробаченні-2023". Вона також пригадала, коли у 2013 році оголошували її бали на конкурсі.

"Мені приємно, що на цьогорічному "Євробаченні" я буду оголошувати найвищі оцінки від журі. Я згадую, радість нашої команди, коли у 2013 році оголошували мої бали. Це момент радості, тому я щаслива, що зможу комусь принести гарну звістку", — каже Огнєвіч.

Нагадаємо, учасники гурту TVORCHI, які представлятимуть Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2023" розповіли, з якими цілями їдуть виступати. Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні також зізналися, що їм не зовсім вистачає часу для підготовки в конкурсі.

Також ми писали, що вже 13 травня в англійському місті Ліверпуль відбудеться фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Втім, страйки британських машиністів, які заплановані на цей день, можуть спричинити певні незручності деяким шанувальникам музичного свята.

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