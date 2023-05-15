Демі Мур поніжилась на сонечку с новонародженою онукою

Акторка Демір Мур з новонародженою онукою. Фото: https://www.instagram.com/demimoore

Акторка Демі Мур нещодавно стала бабусею. Зірка "Привида" у вільний час насолоджується відпочинком з новонародженою онукою.

Фото з нагоди Дня матері поділилась на своїй сторінці в Instagram.

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Демі Мур з онукою

Онуку зірковій акторці та її колишньому чоловікові Брюсу Віллісу народила старша донька Румер від бойфренда Дерека Річарда Томаса. Дівчинку назвали Луетта.

Підписники Мур звернули увагу не тільки на чарівну Луетту, а й віддали належне стрункій фігурі зірки.

Акторка тривалий час веде здоровий спосіб життя та приділяє увагу спорту. Демі дотримується веганської дієти та їсть лише сирі овочі.

Демі Мур тримає собе у формі завдяки спорту та дієті

Нагадаємо, родина Брюса Вілліса оголосила, що актор страждає на лобно-скроневу деменцію. Ця хвороба не піддається лікуванню.

Раніше, стало відомо, що 36-річна американська акторка Ліндсі Лохан оголосила про вагітність. Кінозірка чекає на первістка від свого чоловіка, арабського фінансиста Бадера Шамаса.