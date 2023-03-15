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Ліндсі Лохан чекає на первістка: хто першим з зірок привітав скандальну акторку

15 березня 2023 09:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Американська акторка Ліндсі Лохан
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Цей рік став справжнім перевтіленням найскандальніших знаменитостей Голлівуду. В середині нульових Періс Гілтон, Брітні Спірс та Ліндсі Лохан не пропускали жодної вечірки, часто були в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння та крутили численні романи. Але нещодавно Гілтон вперше стала матір’ю, Брітні теж насолоджується тихим життям вдома. А 36-річна Лохан оголосила про вагітність. 

Лохан повідомила важливу для себе та родини новину в Instagram.

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Деталі

Акторка опублікувала білий дитячий комбінезон із написом Coming soon ("Скоро буду").

"Ми дуже щасливі та схвильовані", — підписала фотографію Лохан.

Батьком майбутньої дитини став чоловік Ліндсі Лохан арабський фінансист Бадер Шамас. Вони таємно зіграли весілля влітку минулого року в день народження актриси (2 липня). Зіркова пара живе у Дубаї. Подробиці особистого життя актриса намагається тримати в таємниці та рідко з'являється на публіці.

Раніше Лохан зустрічалася з актором Вілмером Вальдеррамом, спадкоємцем Hard Rock Cafe Гаррі Мортоном, а також діджеєм Самантою Ронсон. Акторка була заручена з російським мільйонером Єгором Тарабасовим, який живе в Лондоні. Їхній роман закінчився скандалом: Ліндсі звинуватила колишнього нареченого в аб'юзі та розірвала заручини. Тарабасов, своєю чергою, заявив, що голлівудська зірка вкрала в нього велику суму грошей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що британський актор Джуд Лоу всьоме став батьком. Також ми розповідали, що зірки "Ігри престолів", британські актори Кіт Герінґтон та Роуз Леслі чекають на другу дитину.

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