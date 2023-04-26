Демі Мур і Брюс Вілліс вперше стали бабусею та дідусем: хто народився в їхньої доньки

Американські актори Брюс Вілліс та Демі Мур. Фото: колаж Новини.LIVE

Колишня голлівудська парочка, а нині добрі друзі, американські актори Брюс Вілліс та Демі Мур вперше стали дідусем та бабусею у свої 68 та 60 років відповідно.

Про це у своєму Instagram повідомила їхня старша донька Румер.

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Подробиці

34-річна Румер стала матір’ю дівчинки, яка отримала ім’я Луетта Айслі Томас Вілліс. Зіркова донька народжувала вдома 18 квітня, але повідомила та опублікувала фото лише зараз.

Батько онучки Демі Мур та Брюса Вілліса, учасник гурту Vista Kicks Дерек Річард Томас, напередодні пологів жартома заявив: "Слухай, я хотів би, щоб ти народила сина. Потрібно додати хоч трохи чоловічої енергії у сім'ю".

Але його бажання не здійснилось. Тепер Брюс Вілліс буде зустрічати свята в компанії своїх п’ятьох доньок (три від шлюбу з Демі Мур та дві від другої дружини Емми) та онуки.

Відзначимо, що попри розлучення 2000 року з Демі, Брюсу та акторці вдалося зберегли теплі стосунки. Вони дружать заради своїх вже дорослих дочок. Голлівудські зірки часто публікують фотографії та відео одне з одним.

Нагадаємо, раніше ми писали, як дружина важкохворого Брюса Вілліса зустріла його 68-річчя. Також ми розповідали, що хвороба Брюса Вілліса неймовірно підвищила статистику одному з сайтів.