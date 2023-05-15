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Деми Мур понежилась на солнышке с новорожденной внучкой

15 мая 2023 13:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Деми Мур понежилась на солнышке с новорожденной внучкой
Актриса Демир Мур с новорожденной внучкой. Фото: https://www.instagram.com/demimoore
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Деми Мур недавно стала бабушкой. Звезда "Призрака" в свободное время наслаждается отдыхом с новорожденной внучкой.

Фото по случаю Дня матери поделилась на своей странице в Instagram.

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Деми Мур с внучкой
Деми Мур с внучкой

Внучку звездной актрисе и ее бывшему мужу Брюсу Уиллису родила старшая дочь Румер от бойфренда Дерека Ричарда Томаса. Девочку назвали Луэтта.

Подписчики Мур обратили внимание не только на волшебную Луэтту, но и отдали должное стройной фигуре звезды.

Актриса долгое время придерживается здорового образа жизни и уделяет внимание спорту. Деми соблюдает веганскую диету и ест только сырые овощи.

Демир Мур держит себя в форме благодаря спорту и диете
Деми Мур держит себя в форме благодаря спорту и диете

Напомним, семья Брюса Уиллиса объявила, что актер страдает лобно-височной деменцией. Эта болезнь не поддается лечению.

Ранее стало известно, что 36-летняя американская актриса Линдси Лохан объявила о беременности. Кинозвезда ждет первенца от своего мужа, арабского финансиста Бадера Шамаса.

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