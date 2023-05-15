Деми Мур понежилась на солнышке с новорожденной внучкой
Актриса Деми Мур недавно стала бабушкой. Звезда "Призрака" в свободное время наслаждается отдыхом с новорожденной внучкой.
Фото по случаю Дня матери поделилась на своей странице в Instagram.
Счастливая бабушка
Внучку звездной актрисе и ее бывшему мужу Брюсу Уиллису родила старшая дочь Румер от бойфренда Дерека Ричарда Томаса. Девочку назвали Луэтта.
Подписчики Мур обратили внимание не только на волшебную Луэтту, но и отдали должное стройной фигуре звезды.
Актриса долгое время придерживается здорового образа жизни и уделяет внимание спорту. Деми соблюдает веганскую диету и ест только сырые овощи.
Напомним, семья Брюса Уиллиса объявила, что актер страдает лобно-височной деменцией. Эта болезнь не поддается лечению.
Ранее стало известно, что 36-летняя американская актриса Линдси Лохан объявила о беременности. Кинозвезда ждет первенца от своего мужа, арабского финансиста Бадера Шамаса.