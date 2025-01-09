Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Демі Мур потрапила у скандал через поцілунки з неповнолітнім arrow

Демі Мур потрапила у скандал через поцілунки з неповнолітнім

9 січня 2025 07:00
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Демі Мур потрапила у скандал через поцілунки з підлітком — відео
Демі Мур. Фото: скриншот "Субстанція"
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Відома американська акторка Демі Мур, яка знову на піку популярності завдяки фільму "Субстанція", втрапила у скандал. У мережу злили архівне відео, на якому зірка цілується з підлітком. 

Про це пише Daily Mail. 

Читайте також:

Демі Мур потрапила у скандал через старе відео

У мережі шириться архівне відео, яке було знято 40 років тому. На ньому акторка Демі Мур, яка нещодавно отримала "Золотий глобус" за фільм "Субстанція", цілується з неповнолітнім актором Філіпом Танзіні.

Тоді вони разом зіграли у стрічці "Головний госпіталь". Інцидент стався на дні народженні актора, коли йому виповнилось 15. 

"Я його дуже люблю. Він один з моїх найулюбленіших людей. Він справді приголомшливий, і я його дуже люблю", — сказала на відео Мур. 

Реакція парубка була позитивною. Він навіть пожартував, що не варто показувати це відео чоловіку акторки — рок-музиканту Фредді Муру.

Демі Мур цілує ФіліпаТанзіні
Демі Мур цілує Філіпа Танзіні. Фото: скриншот

Однак, в мережі це відео наробило чимало галасу. Прихильники Демі Мур різко почали її хейтити. 

  • Колись Демі Мур поцілувала хлопчика в губи, а тепер виграла "Золотий глобус"? Нам не можна так просто ігнорувати це.
  • Мені так подобалася Демі Мур, але той факт, що вона поцілувала 15-річного хлопчика, коли їй було 19, надто дивний для мене.
  • Я обурена її вчинком! Треба забрати у неї нагороду.

Нагадаємо, акторка Демі Мур розповіла деталі хвороби колеги Брюса Вілліса. Також ми розповідали, як знімали популярний і страхітливий фільм "Субстанція". 

скандал діти домагання Демі Мур акторка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:30 У США оцінили збитки РФ щодо зупинки транзиту газу через Україну

08:30 Як уникнути штрафів від ТЦК — юристка дала поради

08:26 Окупанти посилили терор українців на лівобережжі Херсонщини

08:23 Син Трампа пов'язав допомогу Україні та пожежі в Каліфорнії

08:03 В Капітолії заарештували чоловіка з мачете на похоронах Картера

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:02 На Закарпатті засудили чоловіка, який писав у Viber про повістки

08:00 Допомога для ВПО — що буде з виплатами у січні

Text

08:00 У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

07:49 Відомо про 113 постраждалих внаслідок авіаудару по Запоріжжю

07:46 Росіяни навчили дрони нестандартним методом обходити РЕБ ЗСУ

08:30 У США оцінили збитки РФ щодо зупинки транзиту газу через Україну

08:30 Як уникнути штрафів від ТЦК — юристка дала поради

08:26 Окупанти посилили терор українців на лівобережжі Херсонщини

08:23 Син Трампа пов'язав допомогу Україні та пожежі в Каліфорнії

08:03 В Капітолії заарештували чоловіка з мачете на похоронах Картера

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:02 На Закарпатті засудили чоловіка, який писав у Viber про повістки

08:00 Допомога для ВПО — що буде з виплатами у січні

07:49 Відомо про 113 постраждалих внаслідок авіаудару по Запоріжжю

07:46 Росіяни навчили дрони нестандартним методом обходити РЕБ ЗСУ

07:30 Як уникнути штрафу за неявку за повісткою — відповідь адвоката

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

Text

08:00 У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

Text

06:15 Боєць заявив, що в Україні мало засобів для роботи по "Шахедах"

Text

04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

Text

03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

Text

00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

8 січня 2025
Text

22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

Text

19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла