Демі Мур потрапила у скандал через поцілунки з підлітком — відео

Демі Мур потрапила у скандал через поцілунки з неповнолітнім
Відома американська акторка Демі Мур, яка знову на піку популярності завдяки фільму "Субстанція", втрапила у скандал. У мережу злили архівне відео, на якому зірка цілується з підлітком.
Про це пише Daily Mail.
Демі Мур потрапила у скандал через старе відео
У мережі шириться архівне відео, яке було знято 40 років тому. На ньому акторка Демі Мур, яка нещодавно отримала "Золотий глобус" за фільм "Субстанція", цілується з неповнолітнім актором Філіпом Танзіні.
Тоді вони разом зіграли у стрічці "Головний госпіталь". Інцидент стався на дні народженні актора, коли йому виповнилось 15.
"Я його дуже люблю. Він один з моїх найулюбленіших людей. Він справді приголомшливий, і я його дуже люблю", — сказала на відео Мур.
Реакція парубка була позитивною. Він навіть пожартував, що не варто показувати це відео чоловіку акторки — рок-музиканту Фредді Муру.
Однак, в мережі це відео наробило чимало галасу. Прихильники Демі Мур різко почали її хейтити.
- Колись Демі Мур поцілувала хлопчика в губи, а тепер виграла "Золотий глобус"? Нам не можна так просто ігнорувати це.
- Мені так подобалася Демі Мур, але той факт, що вона поцілувала 15-річного хлопчика, коли їй було 19, надто дивний для мене.
- Я обурена її вчинком! Треба забрати у неї нагороду.
Нагадаємо, акторка Демі Мур розповіла деталі хвороби колеги Брюса Вілліса. Також ми розповідали, як знімали популярний і страхітливий фільм "Субстанція".
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