Демі Мур потрапила у скандал через поцілунки з підлітком — відео

Демі Мур. Фото: скриншот "Субстанція"

Відома американська акторка Демі Мур, яка знову на піку популярності завдяки фільму "Субстанція", втрапила у скандал. У мережу злили архівне відео, на якому зірка цілується з підлітком.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Демі Мур потрапила у скандал через старе відео

У мережі шириться архівне відео, яке було знято 40 років тому. На ньому акторка Демі Мур, яка нещодавно отримала "Золотий глобус" за фільм "Субстанція", цілується з неповнолітнім актором Філіпом Танзіні.

Тоді вони разом зіграли у стрічці "Головний госпіталь". Інцидент стався на дні народженні актора, коли йому виповнилось 15.

"Я його дуже люблю. Він один з моїх найулюбленіших людей. Він справді приголомшливий, і я його дуже люблю", — сказала на відео Мур.

Реакція парубка була позитивною. Він навіть пожартував, що не варто показувати це відео чоловіку акторки — рок-музиканту Фредді Муру.

Демі Мур цілує Філіпа Танзіні. Фото: скриншот

Однак, в мережі це відео наробило чимало галасу. Прихильники Демі Мур різко почали її хейтити.

Колись Демі Мур поцілувала хлопчика в губи, а тепер виграла "Золотий глобус"? Нам не можна так просто ігнорувати це.

Мені так подобалася Демі Мур, але той факт, що вона поцілувала 15-річного хлопчика, коли їй було 19, надто дивний для мене.

Я обурена її вчинком! Треба забрати у неї нагороду.

Нагадаємо, акторка Демі Мур розповіла деталі хвороби колеги Брюса Вілліса. Також ми розповідали, як знімали популярний і страхітливий фільм "Субстанція".