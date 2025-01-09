Деми Мур попала в скандал из-за поцелуев с подростком - видео

Деми Мур. Фото: скриншот "Субстанция"

Известная американская актриса Деми Мур, которая снова на пике популярности благодаря фильму "Субстанция", попала в скандал. В сеть слили архивное видео, на котором звезда целуется с подростком.

Об этом пишет Daily Mail.

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В сети распространяется архивное видео, которое было снято 40 лет назад. На нем актриса Деми Мур, которая недавно получила "Золотой глобус" за фильм "Субстанция", целуется с несовершеннолетним актером Филиппом Танзини.

Тогда они вместе сыграли в картине "Главный госпиталь". Инцидент произошел на дне рождении актера, когда ему исполнилось 15.

"Я его очень люблю. Он один из моих самых любимых людей. Он действительно потрясающий, и я его очень люблю", — сказала на видео Мур.

Реакция парня была положительной. Он даже пошутил, что не стоит показывать это видео мужу актрисы — рок-музыканту Фредди Муру.

Деми Мур целует Филиппа Танзини. Фото: скриншот

Однако, в сети это видео наделало немало шума. Поклонники Деми Мур резко начали ее хейтить.

Когда-то Деми Мур поцеловала мальчика в губы, а теперь выиграла "Золотой глобус"? Нам нельзя так просто игнорировать это.

Мне так нравилась Деми Мур, но тот факт, что она поцеловала 15-летнего мальчика, когда ей было 19, слишком странный для меня.

Я возмущена ее поступком!" Надо забрать у нее награду.

Напомним, актриса Деми Мур рассказала детали болезни коллеги Брюса Уиллиса. Также мы рассказывали, как снимали популярный и устрашающий фильм "Субстанция".