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"Золотий глобус-2025" — хто став переможцями престижної премії

6 січня 2025 10:14
Марія Покровська - Редактор
Золотий глобус 2025 — список переможців премії
Золотий глобус. Фото: Reuters
Марія Покровська - Редактор

В ніч проти 6 січня у готелі Beverly Hilton у Голлівуді відбулася 82-а щорічна кінопремія "Золотий глобус". На церемонії нагородження заповітні статуетки отримали найкращі актори, режисери та сценаристи цього року.

Про це йдеться на сайті премії.

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Переможці "Золотого глобуса-2025"

Найбільшу кількість номінацій на цьогорічній премії отримав кримінальний мюзикл "Емілія Перес" режисера Жака Одіара. Фільм претендував на 10 статуеток, натомість отримав чотири — "Найкращий комедійний фільм або мюзикл", "Найкраща пісня", "Найкращий фільм іноземною мовою", а також "Найкраща акторка другого плану", яку отримала Зої Салдана.

Зої Салдана
Зої Салдана. Фото: Reuters

У номінації "Найкращий драматичний фільм" перемогла стрічка "Бруталіст". Брейді Корбет за свою роботу отримав статуетку як "Найкращий режисер", а Едріан Броуді став "Найкращим актором драматичного фільму" за майстерну гру у фільмі.

Едріан Броуді, Бреді Корбет та команда фільму "Бруталіст"
Едріан Броуді, Бреді Корбет та команда фільму "Бруталіст". Фото: Reuters

Серіал "Сьоґун", який підкорив глядачів, цього року також не залишився без заповітної статуетки та став "Найкращим драматичним серіалом". 

Виконавці головних ролей Хіроюкі Санада та Анна Савай стали найкращими актором та акторкою у серіалі. А Асано Таданобу став переможцем у номінації "Найкращий актор другого плану".

Актори серіалу "Сьоґун"
Актори серіалу "Сьоґун". Фото: Reuters

Зірка сенсаційного фільму "Субстанція" Демі Мур отримала нагороду як "Найкраща акторка в комедії чи мюзиклі".

Демі Мур
Демі Мур. Фото: Reuters

Найкращою акторкою драматичного фільму стала Фернанда Торрес за роль у стрічці "Я досі тут".

Фернанда Торрес
Фернанда Торрес. Фото: Reuters

Інші переможці премії "Золотий глобус-2025":

  • Найкращий анімаційний фільм — "Потік"
  • Найкращий сценарій — "Конклав"
  • Найкращий актор комедійного фільму або мюзиклу — Себастіан Стен ("Інша людина")
  • Найкращий актор другого плану — Кіран Калкін ("Справжній біль")
  • Найкраща музика — Трент Резнор, Аттікус Росс ("Суперники")
  • Найкращий мінісеріал або фільм для телебачення — "Оленя"
  • Найкраща комедія або мюзикл на телебаченні — "Хитрощі"
  • Найкращий актор мінісеріалу — Колін Фаррелл ("Пінгвін")
  • Найкраща акторка мінісеріалу — Джоді Фостер ("Справжній детектив")
  • Найкраща акторка другого плану в серіалі — Джессіка Ганнінг ("Оленя")
  • Найкращий актор у комедії чи мюзиклі на телебаченні — Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
  • Найкраща акторка у комедії чи мюзиклі на телебаченні — Джин Смарт ("Хитрощі")
  • Найкращий стендап — Алі Вонг (Single Lady)
  • За кінематографічні та касові досягнення — "Wicked: Чародійка"
Команда фільму "Емілія Перес"
Команда фільму "Емілія Перес". Фото: Reuters

Раніше ми писали, хто став найпопулярнішою співачкою року в Україні.

Також нагадаємо, у мережі з'явилися перші кадри третього сезону нашумілого серіалу "Гра в кальмара".

кіно премія Голлівуд нагорода актори режисер

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09:53 Росія запустила по Україні 128 дронів — скільки цілей збила ППО

09:43 Відключення світла 6 січня — кому з одеситів підготуватися

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:28 Катастрофа у Чорному морі — загинули десятки дельфінів

09:27 Розлив нафти у Керченській протоці — загинуло понад 30 дельфінів

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