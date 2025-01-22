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Демі Мур закрутила роман з молодшим на 21 рік актором

22 січня 2025 21:45
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Демі Мур закрутила роман з колишнім Емми Стоун — відео
Акторка Демі Мур. Фото: Reuters
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Голлівудську акторку Демі Мур запідозрили в романі з колегою Ендрю Гарфілдом, який молодший за неї на 21 рік. Чутки швидко ширяться інтернетом.

Про це пише Daily Mail.

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Романтична теорія почала ширитись після вручення статуеток "Золотий глобус", де артистка виборола перше місце у номінації "Найкраща акторка в мюзиклі або комедії". На відео зняли, як за лаштунками Демі Мур та Ендрю Гарфілдом трималися за руки та ніжно дивилися в очі одне одному. 

Також інсайдери кажуть, що актори проводили час разом у будинку Мур в штаті Айдахо. Сама зірка про своє особисте життя ніколи не розповідає. Такого ж принципу дотримується і Ендрю Гарфілд. Раніше він був заручений з акторкою Еммою Стоун. Вони розлучились за три місяці до весілля.

Нагадаємо, мережа вибухнула хейтом через архівне відео, на якому Демі Мур цілує неповнолітнього хлопчика. Також акторка навідала тяжкохворого Брюса Вілліса.

роман Голлівуд Демі Мур актори Кохання

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