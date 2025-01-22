Демі Мур закрутила роман з колишнім Емми Стоун — відео

Акторка Демі Мур. Фото: Reuters

Голлівудську акторку Демі Мур запідозрили в романі з колегою Ендрю Гарфілдом, який молодший за неї на 21 рік. Чутки швидко ширяться інтернетом.

Про це пише Daily Mail.

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Романтична теорія почала ширитись після вручення статуеток "Золотий глобус", де артистка виборола перше місце у номінації "Найкраща акторка в мюзиклі або комедії". На відео зняли, як за лаштунками Демі Мур та Ендрю Гарфілдом трималися за руки та ніжно дивилися в очі одне одному.

Також інсайдери кажуть, що актори проводили час разом у будинку Мур в штаті Айдахо. Сама зірка про своє особисте життя ніколи не розповідає. Такого ж принципу дотримується і Ендрю Гарфілд. Раніше він був заручений з акторкою Еммою Стоун. Вони розлучились за три місяці до весілля.

Нагадаємо, мережа вибухнула хейтом через архівне відео, на якому Демі Мур цілує неповнолітнього хлопчика. Також акторка навідала тяжкохворого Брюса Вілліса.