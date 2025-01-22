Деми Мур закрутила роман с бывшим Эммы Стоун - видео

Актриса Деми Мур. Фото: Reuters

Голливудскую актрису Деми Мур заподозрили в романе с коллегой Эндрю Гарфилдом, который младше ее на 21 год. Слухи быстро распространяются по интернету.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Деми Мур закрутила роман с Эндрю Гарфилдом

Романтическая теория начала распространяться после вручения статуэток "Золотой глобус", где артистка завоевала первое место в номинации "Лучшая актриса в мюзикле или комедии". На видео сняли, как за кулисами Деми Мур и Эндрю Гарфилд держались за руки и нежно смотрели в глаза друг другу.

Также инсайдеры говорят, что актеры проводили время вместе в доме Мур в штате Айдахо. Сама звезда о своей личной жизни никогда не рассказывает. Такого же принципа придерживается и Эндрю Гарфилд. Ранее он был помолвлен с актрисой Эммой Стоун. Они расстались за три месяца до свадьбы.

Напомним, сеть взорвалась хейтом из-за архивного видео, на котором Деми Мур целует несовершеннолетнего мальчика. Также актриса навещала тяжелобольного Брюса Уиллиса.