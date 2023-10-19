Деніел Редкліфф заявив, що читає фанфіки про стосунки двох героїв "потеріани"
Суперзірка фільмів про Гаррі Поттера Деніел Редкліфф зізнався, що читає фанфіки про Гаррі Поттера про близькі стосунки. За його словами, актор любить читати про стосунки головного героя з Драко Мелфоєм.
Про це повідомляє Daily Mail.
Стосунки між Гаррі та Драко
Зазначається, що актор розповів це в інтерв'ю Vanity Fair. Коли тема звернулася до всього, що стосується Гаррі Поттера, Деніела запитали, чи цікавився він творчістю шанувальників. Той зізнався, що наразі читає про відносини свого героя з героєм свого колеги з "поттеріани", Тома Фелтона — Драко Мелфоєм.
"Я усвідомлюю, що Гаррі та Драко, як герої, багато в чому схожі. Тому я прочитав дещо з такої творчості", — каже Редкліфф.
Зазначається, що актор дійсно хотів, аби відносини Гаррі та Драко були глибше розкриті у фільмах, але не знає, як би відреагувала на це світова спільнота.
Редкліфф також підтвердив, що його собак вигулюють колишні військовослужбовці з британського спецпідрозділу SAS, а також підтвердив, що досі має пиво, яке актору подарували ченці бельгійського монастиря під час прем'єри фільму "Гаррі Поттер та Орден феніксу" у 2007 році.
Зазначимо, що актор підтримує Україну.
Нагадаємо, що нещодавно через пневмонію пішов з життя виконавець ролі Албуса Дамблдора, Майкл Гембон. Також виконавиця ролі "жінки Гаррі Поттера" Джинні Візлі, акторка Бонні Райт, вперше в житті народила хлопчика.
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