Деніел Редкліфф заявив, що читає фанфіки про стосунки двох героїв "потеріани"

Виконавець ролі Гаррі Поттера Деніел Редкліфф. Фото: Gregory Pace/Daily Mail

Суперзірка фільмів про Гаррі Поттера Деніел Редкліфф зізнався, що читає фанфіки про Гаррі Поттера про близькі стосунки. За його словами, актор любить читати про стосунки головного героя з Драко Мелфоєм.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Стосунки між Гаррі та Драко

Зазначається, що актор розповів це в інтерв'ю Vanity Fair. Коли тема звернулася до всього, що стосується Гаррі Поттера, Деніела запитали, чи цікавився він творчістю шанувальників. Той зізнався, що наразі читає про відносини свого героя з героєм свого колеги з "поттеріани", Тома Фелтона — Драко Мелфоєм.

"Я усвідомлюю, що Гаррі та Драко, як герої, багато в чому схожі. Тому я прочитав дещо з такої творчості", — каже Редкліфф.

Зазначається, що актор дійсно хотів, аби відносини Гаррі та Драко були глибше розкриті у фільмах, але не знає, як би відреагувала на це світова спільнота.

Редкліфф також підтвердив, що його собак вигулюють колишні військовослужбовці з британського спецпідрозділу SAS, а також підтвердив, що досі має пиво, яке актору подарували ченці бельгійського монастиря під час прем'єри фільму "Гаррі Поттер та Орден феніксу" у 2007 році.

Зазначимо, що актор підтримує Україну.

Нагадаємо, що нещодавно через пневмонію пішов з життя виконавець ролі Албуса Дамблдора, Майкл Гембон. Також виконавиця ролі "жінки Гаррі Поттера" Джинні Візлі, акторка Бонні Райт, вперше в житті народила хлопчика.