Зірка фільмів про Гаррі Поттера народила хлопчика: перше фото

Акторка Бонні Райт із чоловіком. Фото: instagram.com/thisisbwright

Бонні Райт, яка зіграла у фільмах про Гаррі Поттера сестру Рона і кохану дівчину Гаррі — Джинні — вперше стала мамою.

Фотографією новонародженого сина 32-річна акторка поділилася у своєму Instagram.

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Народжувала вдома

Бонні Райт народила первістка більше тижня тому, проте поділилася новиною лише зараз. Акторка розповіла, що її син Еліо Оушен Райт народився вдома, і в дописі подякувала акушеркам, доулі та лікарю, які допомагали малечі з'явитися на світ.

Та найбільшу подяку зірка висловила своєму чоловіку, бізнесмену Ендрю Лококо, який, за її словами, дуже підтримував її та допомогав.

"Дякую, Ендрю! Буквально моя скеля під час пологів. Коли я так міцно притискалася до тебе, а ти навіть не нервував. У Еліо найніжніший люблячий тато", — написала Бонні у пості.

Нагадаємо, ми повідомляли, що помер актор Майкл Гембон, виконавець ролі Дамблдора у "Гаррі Поттері". Також ми писали, що зірка фільмів про Гаррі Поттера вступила до Оксфорда.