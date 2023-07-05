Без Редкліффа, але з Томом Фелтоном: у мережі обговорюють зйомки серіалу про "Гаррі Поттера"
Скоро планується запуск зйомок серіалу за мотивами історії про Гаррі Поттера. У мережі стали відомі подробиці щодо зйомки майбутньої стрічки.
Про це пише "Дивогляд".
Без рудоволосого Рона та з зіркою "Вінні-Пуха"
У TikTok з'явились припущення щодо того, хто може зіграти ролі у серіалі "Гаррі Поттер". Вихід проєкту запланований на 2025 або 2026 рік. Автори не розголошують інформацію щодо знімального процесу, деталей сюжету та акторського складу. Але у мережі вже є версії.
Роль Гаррі Поттера може виконати актор Тобі Вулф. В оригінальному фільмі чарівника виконав актор Деніел Редкліфф. Раніше знаменитість розповів, що не планує повертатися до зйомок у цій історії.
На заміну актору Руперту Гріну в сучасній стрічці роль Рона Візлі виконає зірка фільму "Пітер Пен і Венді" Джошуа Пікерінг. Основним нюансом є колір волосся можливого героя. В оригінальній історії родина Візлі відрізнялася яскраво-рудим волоссям.
Роль найкращої подруги Гаррі Поттера – Герміони Грейнджер може виконати акторка Бронте Кармайкл, зірка "Вінні-Пуха".
Професора Гоґвортсу "Напівкровний Принц" може зіграти актор Адам Драйвер. В оригінальному фільмі цю роль виконав знаменитий актор Алан Рікман.
За чутками білявого слуги Лорда-Волдеморта може зіграти актор Том Фелтон. В оригінальній кіноісторії він професійно виконав роль Драко Малфоя, а у новому серіалі може перевтілитися на свого кінобатька — Люциуса Малфоя.
Нагадаємо, зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон знялась з братом у промокампанії бренду джину.
Раніше Емма Вотсон вразила розкішною фізичною формою. Акторка знялась у промокампанії модного бренду.