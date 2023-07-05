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Без Редкліффа, але з Томом Фелтоном: у мережі обговорюють зйомки серіалу про "Гаррі Поттера"

5 липня 2023 11:55
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Без Редкліффа, але з Томом Фелтоном: у мережі обговорюють зйомки серіалу про "Гаррі Поттера"
Замість актора Руперта Гріна в сучасній стрічці з'явиться Джошуа Пікерінг. Фото: incorrectharrypotter / TikTok
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Скоро планується запуск зйомок серіалу за мотивами історії про Гаррі Поттера. У мережі стали відомі подробиці щодо зйомки майбутньої стрічки.

Про це пише "Дивогляд".

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У TikTok з'явились припущення щодо того, хто може зіграти ролі у серіалі "Гаррі Поттер". Вихід проєкту запланований на 2025 або 2026 рік. Автори не розголошують інформацію щодо знімального процесу, деталей сюжету та акторського складу. Але у мережі вже є версії.

 

Деніел Редкліфф не планує знову зніматися у "Гаррі Поттері". Фото: incorrectharrypotter / TikTok

Роль Гаррі Поттера може виконати актор Тобі Вулф. В оригінальному фільмі чарівника виконав актор Деніел Редкліфф. Раніше знаменитість розповів, що не планує повертатися до зйомок у цій історії.

У Руперта Гріна нова заміна. Фото: incorrectharrypotter / TikTok

На заміну актору Руперту Гріну в сучасній стрічці роль Рона Візлі виконає зірка фільму "Пітер Пен і Венді" Джошуа Пікерінг. Основним нюансом є колір волосся можливого героя. В оригінальній історії родина Візлі відрізнялася яскраво-рудим волоссям.

Герміону зіграє зірка "Вінні-Пуха". Фото: incorrectharrypotter / TikTok 

Роль найкращої подруги Гаррі Поттера – Герміони Грейнджер може виконати акторка Бронте Кармайкл, зірка "Вінні-Пуха".

"Напівкровного Принца" зіграє Адам Драйвер. Фото: incorrectharrypotter / TikTok

Професора Гоґвортсу "Напівкровний Принц" може зіграти актор Адам Драйвер. В оригінальному фільмі цю роль виконав знаменитий актор Алан Рікман.

Слугу Лорда-Волдеморта зіграє Том Фелтон. Фото: incorrectharrypotter / TikTok

За чутками білявого слуги Лорда-Волдеморта може зіграти актор Том Фелтон. В оригінальній кіноісторії він професійно виконав роль Драко Малфоя, а у новому серіалі може перевтілитися на свого кінобатька — Люциуса Малфоя.

Нагадаємо, зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон знялась з братом у промокампанії бренду джину. 

Раніше Емма Вотсон вразила розкішною фізичною формою. Акторка знялась у промокампанії модного бренду.

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