Дэниел Рэдклифф заявил, что читает фанфики об отношениях двух героев "потерианы"
Суперзвезда фильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф признался, что читает фанфики о Гарри Поттере о близких отношениях. По его словам, актер любит читать об отношениях главного героя с Драко Малфоем.
Об этом сообщает Daily Mail.
Отношения между Гарри и Драко
Отмечается, что актер рассказал в интервью Vanity Fair. Когда тема обратилась ко всему, что касается Гарри Поттера, Дэниела спросили, интересовался ли он творчеством поклонников. Тот признался, что читает об отношениях своего героя с героем своего коллеги с "поттерианы", Тома Фелтона — Драко Малфоем.
"Я осознаю, что Гарри и Драко как герои во многом схожи. Поэтому я прочитал кое-что из такого творчества", — говорит Рэдклифф.
Отмечается, что актер действительно хотел, чтобы отношения Гарри и Драко были глубже раскрыты в фильмах, но не знает, как отреагировало бы на это мировое сообщество.
Рэдклифф также подтвердил, что его собак выгуливают бывшие военнослужащие из британского спецподразделения SAS, а также подтвердил, что у него до сих пор есть пиво, которое актеру подарили монахи бельгийского монастыря во время премьеры фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса" в 2007 году.
Отметим, что актер поддерживает Украину.
Напомним, что недавно из-за пневмонии ушел из жизни исполнитель роли Альбуса Дамблдора, Майкл Гембон. Также исполнительница роли "жены Гарри Поттера" Джинни Уизли, актриса Бонни Райт, впервые в жизни родила мальчика.
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