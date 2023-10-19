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Дэниел Рэдклифф заявил, что читает фанфики об отношениях двух героев "потерианы"

19 октября 2023 20:55
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Илья Рябинин
редактор
Дэниел Рэдклифф заявил, что читает фанфики об отношениях двух героев "потерианы"
Исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф. Фото: Gregory Pace/Daily Mail
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Суперзвезда фильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф признался, что читает фанфики о Гарри Поттере о близких отношениях. По его словам, актер любит читать об отношениях главного героя с Драко Малфоем.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Отношения между Гарри и Драко

Отмечается, что актер рассказал в интервью Vanity Fair. Когда тема обратилась ко всему, что касается Гарри Поттера, Дэниела спросили, интересовался ли он творчеством поклонников. Тот признался, что читает об отношениях своего героя с героем своего коллеги с "поттерианы", Тома Фелтона — Драко Малфоем.

"Я осознаю, что Гарри и Драко как герои во многом схожи. Поэтому я прочитал кое-что из такого творчества", — говорит Рэдклифф.

Отмечается, что актер действительно хотел, чтобы отношения Гарри и Драко были глубже раскрыты в фильмах, но не знает, как отреагировало бы на это мировое сообщество.

Рэдклифф также подтвердил, что его собак выгуливают бывшие военнослужащие из британского спецподразделения SAS, а также подтвердил, что у него до сих пор есть пиво, которое актеру подарили монахи бельгийского монастыря во время премьеры фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса" в 2007 году.

Отметим, что актер поддерживает Украину.

Напомним, что недавно из-за пневмонии ушел из жизни исполнитель роли Альбуса Дамблдора, Майкл Гембон. Также исполнительница роли "жены Гарри Поттера" Джинни Уизли, актриса Бонни Райт, впервые в жизни родила мальчика.

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