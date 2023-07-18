Денисенко розповіла, у скільки їй обійшовся відпочинок у п'ятизірковому готелі в Туреччині

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко вирушила з 5-річним сином Андрійком до Туреччини. Зірка відпочиває у одному з найдорожчих готелей країни.

Про це акторка повідомила у своєму Instagram.

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Звикла до гарних готелей

Відпустка акторці коштувала не дешево. За словами зірки серіалу "Кріпосна", ціни на відпочинок цього року підвищилися.

Акторка Наталка Денисенко поділилас враженнями від відпочинку у Туреччині. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко поділилася враженнями від відпочинку у Туреччині. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко поділилася враженнями від відпочинку у Туреччині. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко поділилася враженнями від відпочинку у Туреччині. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Минулого року переліт та готель (я і дитина) коштували 70 тисяч гривень. Цього року ціни дуже виросли, і переліт та готель коштували 90 тисяч гривень. Це без дороги і готелів у Кишиневі", — поділилася зірка.

Наталка Денисенко зупинилася у п'ятизірковому готелі, а саме одному з найкращих у Туреччині. Знаменитість задоволена обслуговуванням, їжею та пляжем.

"Дуже гарний, стильний готель, п'ять зірок. Я звикла до гарних готелів. Цим більш ніж задоволена. Смачна їжа і напої, супер сервіс, ідеальний пляж для діток", — поділилася акторка.

Зірка також зауважила, що на курорті чимало росіян, але в її готелі їх набагато менше.

"Вузьких дуже багато! Але в нашому готелі невеликий відсоток (готель один з дорогих). І коли вони чують українську мову — стають дуже тихими. Конфліктів поки не було", — говорить Денисенко.

Нагадаємо, Наталка Денисенко показала ніжне відео довгоочікуваної зустрічі з чоловіком-військовим.

Раніше стало відомо, що Наталка Денисенко привітала нову дружину Володимира Остапчука з днем народження.