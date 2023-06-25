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Розкішні букети та привітання від зірки: як дружина Остапчука день народження відсвяткувала

25 червня 2023 16:36
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Дружина Остапчука день народження відсвяткувала
Телеведучий Володмир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Молода дружина шоумена Володимира Остапчука, журналістка Катерина Полтавська, відгуляла день народження. Свято вийшло яскравим та веселим.

Фото Володимир Остапчук з дружиною виставили у Instagram.

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Катерина Полтавська відсвяткувала своє 23-річчя у одному з затишних ресторанів Києва. Дружина Володимира Остапчука вбралася у атласну рожеву сукню. У день народження дівчина отримала чимало розкішних квітів та особисте привітання від зірки серіалу "Кріпосна" Наталки Денисенко.

 

Дружина Володимира Остапчука відгулала день народження. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

 

Дружина Володимира Остапчука відгулала день народження. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

 

Дружина Володимира Остапчука відгулала день народження. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

 

Торт для дружини Володимира Остапчука. Фото: instagram.com/poka.tya

 

Володимир Остапчук привітав кохану. Фото: instagram.com/poka.tya

 

Дружина Володимира Остапчука відгулала день народження. Фото: instagram.com/poka.tya

 

Дружина Володимира Остапчука відгулала день народження. Фото: instagram.com/poka.tya

 

Привітання від Наталки Денисенко. Фото: instagram.com/poka.tya

"Катюшо, прекрасна дівчино! Вітаю тебе з твоїм днем народження! Дуже шкода, що в цей день я не можу особисто тебе обійняти і привітати…Обіймаю тебе і цілую цим букетом. Будь найщасливішою", — написала у листівці акторка.

Нагадаємо, нещодавно разгорівчся скандал навколо шоумена Володимира Остапчука. Він прилетів з 22-річною дружиною на острів Міконос, у ролі ведучого дня народження. Втім, виявилось, що на вечірці Остапчук розважав гостей, серед яких були громадяни країни-терористки.

Раніше дружина шоумена Володимира Остапчука повідомила шанувальникам, що вперше в житті знепритомніла.

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