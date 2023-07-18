Денисенко рассказала, во сколько ей обошелся отдых в пятизвездочном отеле в Турции.

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко отправилась с 5-летним сыном Андреем в Турцию. Звезда отдыхает в одной из самых дорогих гостиниц страны.

Об этом актриса сообщила в своем Instagram.

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Привыкла к хорошим отелям

Отпуск актрисы стоил недешево. По словам звезды сериала "Крепостная", цены на отдых в этом году выросли.

Актриса Наталка Денисенко поделилась впечатлениями от отдыха в Турции. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко поделилась впечатлениями от отдыха в Турции. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко поделилась впечатлениями от отдыха в Турции. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко поделилась впечатлениями от отдыха в Турции. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"В прошлом году перелет и гостиница (я и ребенок) стоили 70 тысяч гривен. В этом году цены очень выросли, и перелет и гостиница стоили 90 тысяч гривен. Это без дороги и гостиниц в Кишиневе", — поделилась звезда.

Наталка Денисенко остановилась в пятизвездочном отеле, это один из лучших в Турции. Знаменитость довольна обслуживанием, едой и пляжем.

"Очень красивая, стильная гостиница, пять звезд. Я привыкла к хорошим отелям. Этим более чем довольна. Вкусная еда и напитки, супер сервис, идеальный пляж для деток", — поделилась актриса.

Звезда также отметила, что на курорте немало россиян, но в ее гостинице их гораздо меньше.

"Узких очень много! Но в нашей гостинице небольшой процент (гостиница одна из дорогих). И когда они слышат украинский язык — становятся очень тихими. Конфликтов пока не было", — говорит Денисенко.

Напомним, Наталка Денисенко показала нежное видео долгожданной встречи с мужем-военным.

Ранее стало известно, что Наталка Денисенко поздравила новую жену Владимира Остапчука с днем рождения.