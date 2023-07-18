Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Денисенко рассказала, во сколько ей обошелся отдых в пятизвездочном отеле в Турции arrow

Денисенко рассказала, во сколько ей обошелся отдых в пятизвездочном отеле в Турции

18 июля 2023 12:07
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Денисенко рассказала, во сколько ей обошелся отдых в пятизвездочном отеле в Турции.
Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Наталка Денисенко отправилась с 5-летним сыном Андреем в Турцию. Звезда отдыхает в одной из самых дорогих гостиниц страны.

Об этом актриса сообщила в своем Instagram.

Читайте также:

Привыкла к хорошим отелям

Отпуск актрисы стоил недешево. По словам звезды сериала "Крепостная", цены на отдых в этом году выросли.

 

Актриса Наталка Денисенко поделилась впечатлениями от отдыха в Турции. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Актриса Наталка Денисенко поделилась впечатлениями от отдыха в Турции. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Актриса Наталка Денисенко поделилась впечатлениями от отдыха в Турции. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Актриса Наталка Денисенко поделилась впечатлениями от отдыха в Турции. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"В прошлом году перелет и гостиница (я и ребенок) стоили 70 тысяч гривен. В этом году цены очень выросли, и перелет и гостиница стоили 90 тысяч гривен. Это без дороги и гостиниц в Кишиневе", — поделилась звезда.

Наталка Денисенко остановилась в пятизвездочном отеле, это один из лучших в Турции. Знаменитость довольна обслуживанием, едой и пляжем.

"Очень красивая, стильная гостиница, пять звезд. Я привыкла к хорошим отелям. Этим более чем довольна. Вкусная еда и напитки, супер сервис, идеальный пляж для деток", — поделилась актриса.

Звезда также отметила, что на курорте немало россиян, но в ее гостинице их гораздо меньше.

"Узких очень много! Но в нашей гостинице небольшой процент (гостиница одна из дорогих). И когда они слышат украинский язык — становятся очень тихими. Конфликтов пока не было", — говорит Денисенко.

Напомним, Наталка Денисенко показала нежное видео долгожданной встречи с мужем-военным.

Ранее стало известно, что Наталка Денисенко поздравила новую жену Владимира Остапчука с днем рождения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз