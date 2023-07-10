Наталка Денисенко показала ніжне відео довгоочікуваної зустрічі з чоловіком-військовим

Акторське подружжя Наталка Денисенко та Андрій Федінчик. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Акторка Наталка Денисенко, які тисячі українських жінок, змушена жити у розлуці з коханим, які боронить Україну. Чоловік зірки "Кріпосної", актор Андрій Федінчик служить у лавах ЗСУ.

Відео з чоловіком зірка опублікувала у своєму Instagram.

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Лише кілька годин на побачення з чоловіком

У кадрі Денисенко позує в обіймах чоловіка. Раніше акторка розповіла, що хоча її чоловік зараз далеко, він написав повідомлення, в якому щасливий, що вона попри важкі часи в країни, багато всього робить і радіє життю.

"Проїхати сотні кілометрів туди/назад щоб потрапити на паругодинне побачення з чоловіком", — підписала зворушливе відео акторка.

За словами Наталки, останні більш ніж 500 днів її сімʼя живе від зустрічі до відпустки, і це боляче, але все заради майбутнього України і майбутнього наших сімей.

Наталака Денисенко з чоловіком разом виховують сина Андрія.

Нагадаємо, у родині акторів Наталки Денисенко та Андрія Федінчика, який захищає нашу країну в лавах ЗСУ, сталося горе. Помер батько зіркового військовослужбовця.

Раніше стало відомо, що Наталка Денисенко привітала нову дружину Володимира Остапчука з днем народження.