Наталка Денисенко спокусила мереживом на голе тіло — фото

Денисенко шокувала фотосесією без спідньої білизни
Напередодні великої кінопрем'єри акторка Наталка Денисенко приголомшила спокусливою фотосесію. Вона вбралась у біле мережево, але нескромно забула про спіднє.
Світлини зірка виклала в Instagram.
Наталка Денисенко спокусила мереживом на голе тіло
Акторка поділилась з прихильниками спокусливою фотосесією. Наталка Денисенко вбралась у довгу мереживну сукню свого улюбленого білого кольору. Під низ спіднє не вдягала і це додало світлинам неабиякого сексуального шарму.
Образ довершила перлами, білими рукавичками та нюдовивим макіяжем. Під дописом розповідає про білі троянди, з якими її вже порівняли у коментарях.
Фотосесія нагадує пікантно-весільну атмосферу і не дарма. Вже за два дні в Україні запрем'єрять стрічку "Коли ти вийдеш заміж". У фільмі Наталка Денисенко зіграла головну роль.
Нагадаємо, акторка Наталка Денисенко розплакалась, коли придбала елітну автівку. Також зірка показувала, як відпочила в Карпатах.
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