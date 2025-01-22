Наталка Денисенко спокусила мереживом на голе тіло — фото

Українська акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напередодні великої кінопрем'єри акторка Наталка Денисенко приголомшила спокусливою фотосесію. Вона вбралась у біле мережево, але нескромно забула про спіднє.

Світлини зірка виклала в Instagram.

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Акторка поділилась з прихильниками спокусливою фотосесією. Наталка Денисенко вбралась у довгу мереживну сукню свого улюбленого білого кольору. Під низ спіднє не вдягала і це додало світлинам неабиякого сексуального шарму.

Образ довершила перлами, білими рукавичками та нюдовивим макіяжем. Під дописом розповідає про білі троянди, з якими її вже порівняли у коментарях.

Фотосесія нагадує пікантно-весільну атмосферу і не дарма. Вже за два дні в Україні запрем'єрять стрічку "Коли ти вийдеш заміж". У фільмі Наталка Денисенко зіграла головну роль.

Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко позує. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко у "весільному". Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко у прозорій сукні. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, акторка Наталка Денисенко розплакалась, коли придбала елітну автівку. Також зірка показувала, як відпочила в Карпатах.