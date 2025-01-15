Наталка Денисенко похизувалася купівлею елітного авто — фото

Наталка Денисенко придбала елітне авто і розплакалася за кермом
Акторка Наталка Денисенко розповіла шанувальникам про здійснення своєї давньої мрії. Зірка похизувалася купівлею новенького розкішного авто.
Своєю радістю знаменитість поділилася із підписниками у Instagram.
Наталка Денисенко придбала Mercedes
У фотоблогу акторка показала, як приїхала до автосалону за своєю новою автівкою. Денисенко була неабияк щаслива, побачивши розкішний Mercedes, який тепер належить їй. У салоні знаменитість зустрічали по-особливому — авто прикрасили великим білим бантом та повітряними кульками.
Як зізналася акторка, придбати елітну машину було її давньою мрією, на яку вона заробила самостійно.
"Сьогодні збулася ще одна моя мрія. Я не можу повірити, що я сама змогла це зробити... Дякую Богу та Всесвіту", — написала Денисенко.
Вперше сівши за кермо свого новенького авто, Наталка не змогла стримати емоцій та розплакалася.
"Я дійсно розплакалася, бо моя маленька Наталочка всередині мене так раділа, що сама придбала Мерс", — поділилася акторка.
Раніше ми писали, що відома співачка на тлі розлучення продає свій маєток за 18 млн доларів.
Також Тоня Матвієнко похизувалася відпочинком в Еміратах разом з донькою.
Читайте Новини.LIVE!