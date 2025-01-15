Наталка Денисенко похизувалася купівлею елітного авто — фото

Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Акторка Наталка Денисенко розповіла шанувальникам про здійснення своєї давньої мрії. Зірка похизувалася купівлею новенького розкішного авто.

Своєю радістю знаменитість поділилася із підписниками у Instagram.

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У фотоблогу акторка показала, як приїхала до автосалону за своєю новою автівкою. Денисенко була неабияк щаслива, побачивши розкішний Mercedes, який тепер належить їй. У салоні знаменитість зустрічали по-особливому — авто прикрасили великим білим бантом та повітряними кульками.

Наталка Денисенко похизувалася купівлею авто. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Як зізналася акторка, придбати елітну машину було її давньою мрією, на яку вона заробила самостійно.

"Сьогодні збулася ще одна моя мрія. Я не можу повірити, що я сама змогла це зробити... Дякую Богу та Всесвіту", — написала Денисенко.

Вперше сівши за кермо свого новенького авто, Наталка не змогла стримати емоцій та розплакалася.

Наталка Денисенко за кермом нового авто. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Я дійсно розплакалася, бо моя маленька Наталочка всередині мене так раділа, що сама придбала Мерс", — поділилася акторка.

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