Наталка Денисенко соблазнила кружевом на голое тело - фото

Денисенко шокировала фотосессией без нижнего белья
Накануне большой кинопремьеры актриса Наталка Денисенко ошеломила соблазнительной фотосессией. Она нарядилась в белое кружево, но нескромно забыла о нижнем белье.
Снимки звезда выложила в Instagram.
Наталка Денисенко соблазнила кружевом на голое тело
Актриса поделилась с поклонниками соблазнительной фотосессией. Наталка Денисенко нарядилась в длинное кружевное платье своего любимого белого цвета. Под низ нижнее белье не надевала и это добавило фотографиям изрядного сексуального шарма.
Образ довершила жемчугом, белыми перчатками и нюдовым макияжем. Под заметкой рассказывает о белых розах, с которыми ее уже сравнили в комментариях.
Фотосессия напоминает пикантно-свадебную атмосферу и не зря. Уже через два дня в Украине запрем'ерят ленту "Когда ты выйдешь замуж". В фильме Наталка Денисенко сыграла главную роль.
Напомним, актриса Наталка Денисенко расплакалась, когда приобрела элитную машину. Также звезда показывала, как отдохнула в Карпатах.
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