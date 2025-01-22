Наталка Денисенко соблазнила кружевом на голое тело - фото

Украинская актриса Наталья Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Накануне большой кинопремьеры актриса Наталка Денисенко ошеломила соблазнительной фотосессией. Она нарядилась в белое кружево, но нескромно забыла о нижнем белье.

Снимки звезда выложила в Instagram.

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Актриса поделилась с поклонниками соблазнительной фотосессией. Наталка Денисенко нарядилась в длинное кружевное платье своего любимого белого цвета. Под низ нижнее белье не надевала и это добавило фотографиям изрядного сексуального шарма.

Образ довершила жемчугом, белыми перчатками и нюдовым макияжем. Под заметкой рассказывает о белых розах, с которыми ее уже сравнили в комментариях.

Фотосессия напоминает пикантно-свадебную атмосферу и не зря. Уже через два дня в Украине запрем'ерят ленту "Когда ты выйдешь замуж". В фильме Наталка Денисенко сыграла главную роль.

Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко позирует. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко в "свадебном". Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко в прозрачном платье. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, актриса Наталка Денисенко расплакалась, когда приобрела элитную машину. Также звезда показывала, как отдохнула в Карпатах.