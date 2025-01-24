Наталка Денисенко здивувала весільною сукнею на голе тіло — фото

Українська акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко презентувала новий фільм "Коли ти вийдеш заміж?", в якому зіграла головну роль. На прем'єру артистка вдягнула пікантну сукню.

Світлинами зірка поділилась в Instagram.

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Українська акторка презентувала фільм "Коли ти вийдеш заміж?" У стрічці вона зіграла мистецтвознавицю Ксенію, яку щойно покинув наречений. Дівчина вирушає на море і знайомиться з Лорою, в яку перевтілилась Антоніна Хижняк. Разом вони змінюють погляд на життя.

"Нарешті ми дочекалися прем'єри! Дякую всій команді! Це було неймовірно! Всі мерщій в кіно отримати пігулку позитиву!" — написала акторка.

Наталка Денисенко прийшла на прем'єру в особливій сукні. Її шили під замовлення і вона нагадує весільний образ. Втім, тканина практично вся прозора.

"Венера, коли ти вийдеш заміж?" саме так ми назвали сукню, від якої у всіх стільки емоцій: від захвату до осуду. Саме так ми і хотіли. Концепція ідеї полягає в тому, щоб показати ніжність та оголеність Венери, як на картині "Дрезденська Вененера", — розповіла зірка на сторінці.

Наталка Денисенко. Фото: instagram/natalka_denisenko

Нагадаємо, Наталка Денисенка шокувала оголеною фотосесією.Також вона розплакалась, коли нарешті придбала елітну автівку.