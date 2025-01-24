Наталка Денисенко удивила свадебным платьем на голое тело — фото

Украинская актриса Наталья Денисенко. Фото: instagram/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко презентовала новый фильм "Когда ты выйдешь замуж?", в котором сыграла главную роль. На премьеру артистка надела пикантное платье.

Снимками звезда поделилась в Instagram.

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Украинская актриса презентовала фильм "Когда ты выйдешь замуж?" В картине она сыграла искусствоведа Ксению, которую только что бросил жених. Девушка отправляется на море и знакомится с Лорой, в которую перевоплотилась Антонина Хижняк. Вместе они меняют взгляд на жизнь.

"Наконец-то мы дождались премьеры! Спасибо всей команде! Это было невероятно! Все скорее в кино получить таблетку позитива!" — написала актриса.

Наталка Денисенко пришла на премьеру в особом платье. Его шили под заказ и оно напоминает свадебный образ. Впрочем, ткань практически вся прозрачная.

"Венера, когда ты выйдешь замуж?" именно так мы назвали платье, от которого у всех столько эмоций: от восторга до осуждения. Именно так мы и хотели. Концепция идеи заключается в том, чтобы показать нежность и обнаженность Венеры, как на картине "Дрезденская Вененера", — рассказала звезда на странице.

Наталка Денисенко. Фото: instagram/natalka_denisenko

Напомним, Наталка Денисенко шокировала обнаженной фотосессией. Также она расплакалась, когда наконец-то приобрела элитную машину.