Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Денна масована ракетна атака на Київ: де її зустріли знаменитості з рідними arrow

Денна масована ракетна атака на Київ: де її зустріли знаменитості з рідними

29 травня 2023 14:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Денна масована ракетна атака на Київ: де її зустріли знаменитості з рідними
Наслідки денної ракетної атаки на Київ, 29 травня. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вперше за тривалий час росіяни влаштували масований ракетний обстріл Києва не в ночі, а в день. Це сталося буквально за шість годин після нічного терору окупантів в понеділок, 29 травня. Багатьох українців повітряна тривога застала на роботі чи в транспорті. Сторіз у соцмережах публікували й знаменитості. 

Новини.LIVE розкаже, де провели повітряну тривогу вдень зірки українського шоу-бізнесу. 

Читайте також:

Світлана Тарабарова

Минулого місяця співачка народила третю дитину - доньку Поліну. З немовлям та своєю матір’ю Світлана спустилась до одного з бомбосховищ. Артистка відзначила, що українців не зламати — вони продовжують жити та працювати будь-де.

Скриншот: Instagram/tarabarova

Також Тарабарова зазначила, що її матір, яка жила під окупацією в Херсонській області, злякалась менше за неї. 

Світлана Тарабарова з молодшою донькою та матір'ю в укритті. Скриншот: Instagram/tarabarova

Надя Дорофєєва

Бойфренд співачки, ресторатор та блогер Міша Кацурін сфотографував Надю в бомбосховищі. Під час атаки окупантів Дорофєєва тримала себе в тонусі завдяки спорту. Відзначимо, що в цьому столичному бомбосховищі є навіть намет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Володимир Дантес

А ось колишній чоловік Дорофєєвої, шоумен Володимир Дантес, тривалий час не міг знайти де припаркувати машину. Він знімав сторіз за кермом, і на відео можна навіть було почути звуки роботи ППО. 

Скриншот: Instagram/vladimirdantes

У підсумку Дантесу вдалося знайти прихисток в студії звукозапису гурту Molodi. 

Скриншот: Instagram/vladimirdantes

Олексій Дурнєв

Близького друга Дантеса, шоумена Дурнєва денний ракетний обстріл Києва застав на тренуванні. Почувши перші звуки роботи ППО Олексій продовжив з тренером грати в теніс. Втім, коли пролунав гучніший вибух, всі пішли до укриття, в якому Дурнєв записав відеозвернення до підписників. 

Скриншот: Instagram/aleksey_durnev

MamaRika

Нічну та денну повітряну тривоги співачка провела разом з півторарічним сином в гардеробі. 

"Сказати, що це були важкими дві ночі — не сказати нічого. Чесно, для мене це гірше ніж на початку (повномасштабної війни. — Ред.). В нас так гримкотіло оці дві ночі тільки 24 лютого 2022 року. Сказати, що ми тут були налякані — нічого не сказати", — прокоментувала Анастасія (справжнє ім’я співачки). 

Скриншот: Instagram/mamarika_official

Нагадаємо, раніше ми писали, як знаменитості відреагували на атаку "шахедів" на столицю в День Києва. Також ми розповідали, що зірка серіалу "Свати", акторка Анна Кошмал, ледь не стала жертвою невідомих, які напали на неї прямо в серці нашої країни — Києві.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB