Денна масована ракетна атака на Київ: де її зустріли знаменитості з рідними

Наслідки денної ракетної атаки на Київ, 29 травня. Фото: Reuters

Вперше за тривалий час росіяни влаштували масований ракетний обстріл Києва не в ночі, а в день. Це сталося буквально за шість годин після нічного терору окупантів в понеділок, 29 травня. Багатьох українців повітряна тривога застала на роботі чи в транспорті. Сторіз у соцмережах публікували й знаменитості.

Новини.LIVE розкаже, де провели повітряну тривогу вдень зірки українського шоу-бізнесу.

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Світлана Тарабарова

Минулого місяця співачка народила третю дитину - доньку Поліну. З немовлям та своєю матір’ю Світлана спустилась до одного з бомбосховищ. Артистка відзначила, що українців не зламати — вони продовжують жити та працювати будь-де.

Скриншот: Instagram/tarabarova

Також Тарабарова зазначила, що її матір, яка жила під окупацією в Херсонській області, злякалась менше за неї.

Світлана Тарабарова з молодшою донькою та матір'ю в укритті. Скриншот: Instagram/tarabarova

Надя Дорофєєва

Бойфренд співачки, ресторатор та блогер Міша Кацурін сфотографував Надю в бомбосховищі. Під час атаки окупантів Дорофєєва тримала себе в тонусі завдяки спорту. Відзначимо, що в цьому столичному бомбосховищі є навіть намет.

Володимир Дантес

А ось колишній чоловік Дорофєєвої, шоумен Володимир Дантес, тривалий час не міг знайти де припаркувати машину. Він знімав сторіз за кермом, і на відео можна навіть було почути звуки роботи ППО.

Скриншот: Instagram/vladimirdantes

У підсумку Дантесу вдалося знайти прихисток в студії звукозапису гурту Molodi.

Скриншот: Instagram/vladimirdantes

Олексій Дурнєв

Близького друга Дантеса, шоумена Дурнєва денний ракетний обстріл Києва застав на тренуванні. Почувши перші звуки роботи ППО Олексій продовжив з тренером грати в теніс. Втім, коли пролунав гучніший вибух, всі пішли до укриття, в якому Дурнєв записав відеозвернення до підписників.

Скриншот: Instagram/aleksey_durnev

MamaRika

Нічну та денну повітряну тривоги співачка провела разом з півторарічним сином в гардеробі.

"Сказати, що це були важкими дві ночі — не сказати нічого. Чесно, для мене це гірше ніж на початку (повномасштабної війни. — Ред.). В нас так гримкотіло оці дві ночі тільки 24 лютого 2022 року. Сказати, що ми тут були налякані — нічого не сказати", — прокоментувала Анастасія (справжнє ім’я співачки).

Скриншот: Instagram/mamarika_official

Нагадаємо, раніше ми писали, як знаменитості відреагували на атаку "шахедів" на столицю в День Києва. Також ми розповідали, що зірка серіалу "Свати", акторка Анна Кошмал, ледь не стала жертвою невідомих, які напали на неї прямо в серці нашої країни — Києві.