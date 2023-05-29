Дневная массированная ракетная атака на Киев: где ее встретили знаменитости с родными

Последствия дневной ракетной атаки на Киев, 29 мая. Фото: Reuters

Впервые за длительное время россияне устроили массированный ракетный обстрел Киева не ночью, а днем. Это произошло буквально через шесть часов после ночного террора оккупантов в понедельник, 29 мая. Многих украинцев воздушная тревога застала на работе или в транспорте. Сториз в соцсетях публиковали и знаменитости.

Новини.LIVE расскажет, где провели воздушную тревогу днем звезды украинского шоу-бизнеса.

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Светлана Тарабарова

В прошлом месяце певица родила третьего ребенка — дочь Полину. С младенцем и своей матерью Светлана спустилась в одно из бомбоубежищ. Артистка отметила, что украинцев не сломать — они продолжают жить и работать где угодно.

Скриншот: Instagram/tarabarova

Также Тарабарова отметила, что ее мать, которая жила под оккупацией в Херсонской области, испугалась меньше ее.

Светлана Тарабарова с младшей дочерью и матерью в укрытии. Скриншот: Instagram/tarabarova

Надя Дорофеева

Бойфренд певицы, ресторатор и блогер Миша Кацурин сфотографировал Надю в бомбоубежище. Во время атаки оккупантов Дорофеева держала себя в тонусе благодаря спорту. Отметим, что в этом столичном бомбоубежище есть даже палатка.

Владимир Дантес

А вот бывший муж Дорофеевой, шоумен Владимир Дантес, долгое время не мог найти, где припарковать машину. Он снимал сториз за рулем, и на видео можно было услышать звуки работы ПВО.

Скриншот: Instagram/vladimirdantes

В итоге Дантесу удалось найти убежище в студии звукозаписи группы Molodi.

Скриншот: Instagram/vladimirdantes

Алексей Дурнев

Близкого друга Дантеса, шоумена Дурнева, дневной ракетный обстрел Киева застал на тренировке. Услышав первые звуки работы ПВО, Алексей продолжил с тренером играть в теннис. Впрочем, когда раздался громкий взрыв, все пошли в укрытие, в котором Дурнев записал видеообращение к подписчикам.

Скриншот: Instagram/aleksey_durnev

MamaRika

Ночную и дневную воздушную тревогу певица провела вместе с полуторагодовалым сыном в гардеробе.

"Сказать, что это были тяжелыми две ночи — не сказать ничего. Честно, для меня это хуже, чем в начале (полномасштабной войны. — Ред.). У нас так гремело эти две ночи только 24 февраля 2022 года. Сказать, что мы здесь были напуганы — ничего не сказать", — прокомментировала Анастасия (настоящее имя певицы).

Скриншот: Instagram/mamarika_official

Напомним, ранее мы писали, как знаменитости отреагировали на атаку "шахедов" на столицу в День Киева. Также мы рассказывали, что звезда сериала "Сваты", актриса Анна Кошмал, едва не стала жертвой неизвестных, напавших на нее прямо в сердце нашей страны — Киеве.