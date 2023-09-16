Держбюджет-2024: скільки грошей виділили на кіно та серіали

Люди в кінотеатрі. Фото: Google

Напередодні уряд України затвердив Державний бюджет на наступний рік. Стало відомо, скільки грошей держава виділила на виробництво патріотичних фільмів та серіалів.

Про це повідомляє видання "Укрінформ".

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Подробиці

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції, що держава має підтримувати виробництво і розповсюдження фільмів і серіалів патріотичного спрямування.

"Ми говорили з нашими кіновиробниками, і дуже важливо зберегти фінансування документалістики. Це фіксація злочинів, це наша історія, це важливий момент. Плюс патріотичні фільми і серіали дуже важливі. І я вважаю, ми маємо цю сферу підтримувати. Жодну війну не можна виграти без культури та історії. Без документалістики. Без того, що роблять наші митці, наші діячі у сфері культури", — зазначив політик.

Прем’єр-міністр підкреслив, що у держбюджеті на виробництво та розповсюдження фільмів і серіалів патріотичного спрямування закладено 511 мільйонів гривень.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, уряд планує витратити на фінансування іномовлення та функціонування державних засобів масової інформації 2024 року загалом майже 2 млрд грн.

"Щодо серіалів — в наступному, 2024 році хочуть за гроші платників податків зняти… 53 штуки серіалів та фільмів зі 100% держпідтримкою", — заявив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що після гучного скандалу телеведучий та продюсер Юрій Горбунов відмовився від 33 мільйонів державних коштів на зйомки свого серіалу. Також ми розповідали, що бізнес-партнерка співачки Наді Дорофєєвої присоромила українців за неповагу до військових та волонтерів.