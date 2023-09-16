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Держбюджет-2024: скільки грошей виділили на кіно та серіали

16 вересня 2023 10:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Держбюджет-2024: скільки грошей виділили на кіно та серіали
Люди в кінотеатрі. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні уряд України затвердив Державний бюджет на наступний рік. Стало відомо, скільки грошей держава виділила на виробництво патріотичних фільмів та серіалів.

Про це повідомляє видання "Укрінформ".

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Подробиці

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції, що держава має підтримувати виробництво і розповсюдження фільмів і серіалів патріотичного спрямування. 

"Ми говорили з нашими кіновиробниками, і дуже важливо зберегти фінансування документалістики. Це фіксація злочинів, це наша історія, це важливий момент. Плюс патріотичні фільми і серіали дуже важливі. І я вважаю, ми маємо цю сферу підтримувати. Жодну війну не можна виграти без культури та історії. Без документалістики. Без того, що роблять наші митці, наші діячі у сфері культури", зазначив політик.

Прем’єр-міністр підкреслив, що у держбюджеті на виробництво та розповсюдження фільмів і серіалів патріотичного спрямування закладено 511 мільйонів гривень. 

За словами народного депутата Ярослава Железняка, уряд планує витратити на фінансування іномовлення та функціонування державних засобів масової інформації 2024 року загалом майже 2 млрд грн.

"Щодо серіалів — в наступному, 2024 році хочуть за гроші платників податків зняти… 53 штуки серіалів та фільмів зі 100% держпідтримкою", — заявив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що після гучного скандалу телеведучий та продюсер Юрій Горбунов відмовився від 33 мільйонів державних коштів на зйомки свого серіалу. Також ми розповідали, що бізнес-партнерка співачки Наді Дорофєєвої присоромила українців за неповагу до військових та волонтерів.

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