Госбюджет-2024: сколько денег выделили на кино и сериалы

Люди в кинотеатре. Фото: Google

Накануне правительство Украины утвердило Государственный бюджет на следующий год. Стало известно, сколько денег государство выделило на производство патриотических фильмов и сериалов.

Об этом сообщает издание "Укрінформ".

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции, что государство должно поддерживать производство и распространение фильмов и сериалов патриотического толка.

"Мы говорили с нашими кинопроизводителями, и очень важно сохранить финансирование документалистики. Это фиксация преступлений, это наша история, это важный момент. Плюс патриотические фильмы и сериалы очень важны. И я считаю, мы должны эту сферу поддерживать. Никакую войну нельзя выиграть без культуры и истории. Без документалистики. Без того, что делают наши художники, наши деятели в сфере культуры", — отметил политик.

Премьер-министр подчеркнул, что в госбюджете на производство и распространение фильмов и сериалов патриотического толка заложено 511 миллионов гривен.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, правительство планирует потратить на финансирование иновещания и функционирования государственных средств массовой информации в 2024 году почти 2 млрд грн.

"По сериалам — в следующем 2024 году хотят за деньги налогоплательщиков снять… 53 штуки сериалов и фильмов со 100% господдержкой", — заявил он.

Напомним, ранее мы писали, что после громкого скандала телеведущий и продюсер Юрий Горбунов отказался от 33 миллионов государственных средств на съемки своего сериала. Также мы рассказывали, что бизнес-партнер певицы Нади Дорофеевой пристыдила украинцев за неуважение к военным и волонтерам.