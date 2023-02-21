Держкіно не підписало контракт з переможницею конкурсу на посаду гендиректора "Довженко-Центру"

Колишня гендиректорка "Довженко-Центру" Олена Гончарук

Після нещодавнього фіналу конкурсу на посаду гендиректора "Довженко-Центру", в якому перемогла Олена Гончарук, сторони мали підписати контракт. Втім, вони так і не дійшли згоди.

Про це повідомляє видання "Суспільне".

Деталі

Олена Гончарук вже очолювала державне підприєство "Національний центр Олександра Довженка". Втім, наприкінці минулого року Держкіно звільнило її. Вона прийшла на конкурс і перемогла. Залишалося лише підписати контракт.

Представники Держкіно заявили, що згоди не досягли за п'ятьма пунктами, водночас Гончарук та адвокати стверджують, що розбіжності є за 25 пунктами. Тому сторони взяли час, щоб вивчити контракт і внести до нього коментарі.

Олена Гончарук

Нагадаємо, раніше ми писали, що проти Олени Гончарук відкрили кримінальне провадження. Підставою стали матеріали та Акти перевірок діяльності центру, якими встановлено порушення законодавства в частині публічних закупівель, розпоряджання державними коштами та управління державним майном.