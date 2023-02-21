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Держкіно не підписало контракт з переможницею конкурсу на посаду гендиректора "Довженко-Центру"

21 лютого 2023 18:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Держкіно не підписало контракт з переможницею конкурсу на посаду гендиректора Довженко-Центру
Колишня гендиректорка "Довженко-Центру" Олена Гончарук
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після нещодавнього фіналу конкурсу на посаду гендиректора "Довженко-Центру", в якому перемогла Олена Гончарук, сторони мали підписати контракт. Втім, вони так і не дійшли згоди. 

Про це повідомляє видання "Суспільне". 

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Деталі

Олена Гончарук вже очолювала державне підприєство "Національний центр Олександра Довженка". Втім, наприкінці минулого року Держкіно звільнило її. Вона прийшла на конкурс і перемогла. Залишалося лише підписати контракт. 

Представники Держкіно заявили, що згоди не досягли за п'ятьма пунктами, водночас Гончарук та адвокати стверджують, що розбіжності є за 25 пунктами. Тому сторони взяли час, щоб вивчити контракт і внести до нього коментарі.

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Олена Гончарук

Нагадаємо, раніше ми писали, що проти Олени Гончарук відкрили кримінальне провадження. Підставою стали матеріали та Акти перевірок діяльності центру, якими встановлено порушення законодавства в частині публічних закупівель, розпоряджання державними коштами та управління державним майном.

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