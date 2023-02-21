Госкино не подписало контракт с победительницей конкурса на должность гендиректора "Довженко-Центра"

Бывший гендиректор "Довженко-Центра" Елена Гончарук

После недавнего финала конкурса на должность гендиректора "Довженко-Центра", в котором победила Елена Гончарук, стороны должны были подписать контракт. Впрочем, они так и не пришли к согласию.

Об этом сообщает издание "Суспільне".

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Елена Гончарук уже возглавляла государственное предприятие "Национальный центр Александра Довженко". Впрочем, в конце прошлого года Госкино уволило ее. Она пришла на конкурс и выиграла. Оставалось только подписать контракт.

Представители Госкино заявили, что согласия не достигли по пяти пунктам, в то же время Гончарук и адвокаты утверждают, что разногласия есть по 25 пунктам. Поэтому стороны взяли время, чтобы изучить контракт и внести в него комментарии.

Елена Гончарук

Напомним, ранее мы писали, что против Елены Гончарук открыли уголовное производство. Основанием стали материалы и акты проверок деятельности центра, которыми установлены нарушения законодательства в части публичных закупок, распоряжение государственными средствами и управление государственным имуществом.