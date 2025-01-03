Скандал з Держкіно — в Україні витратять 24 мільярди гривень на зйомки "Чому я вбив Бандеру"

Держкіно виділило майже 24 мільярди на фільм про Бандеру
В Україні знімуть фільм "Чому я вбив Бандеру". Для цієї цілі Державне агентство України з питань кіно вже виділило майже 24 мільярди гривень з держбюджету.
Про це йдеться у відповідному тендері Prozorro.
В Україні витратять 24 мільярди гривень на зйомки фільму
Оголошений Держкіно тендер 2 грудня 2024 року виграла компанія "Ганза Фільм", яка зобов'язалася зняти стрічку про Степана Бандеру за 23,9 млн грн.
Бенефіціаром "Ганза Фільм" є письменниця Юлія Кравченко.
Нагадаємо, ми розповідали, як минула прем'єра фільму "Потяг у 31 грудня". Також ми радили переглянути другий сезон популярного серіала "Гра в кальмара", який презентували на днях.
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