Скандал з Держкіно — в Україні витратять 24 мільярди гривень на зйомки "Чому я вбив Бандеру"

Знімання кіно. Ілюстративне фото: Freepik

В Україні знімуть фільм "Чому я вбив Бандеру". Для цієї цілі Державне агентство України з питань кіно вже виділило майже 24 мільярди гривень з держбюджету.

Про це йдеться у відповідному тендері Prozorro.

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Оголошений Держкіно тендер 2 грудня 2024 року виграла компанія "Ганза Фільм", яка зобов'язалася зняти стрічку про Степана Бандеру за 23,9 млн грн.

Бенефіціаром "Ганза Фільм" є письменниця Юлія Кравченко.

Тендер на зйомки фільму "Чому я вбив Бандеру". Фото: скриншот Prozorro

Нагадаємо, ми розповідали, як минула прем'єра фільму "Потяг у 31 грудня". Також ми радили переглянути другий сезон популярного серіала "Гра в кальмара", який презентували на днях.