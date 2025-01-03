Скандал с Госкино - в Украине потратят 24 миллиарда гривен на съемки "Почему я убил Бандеру"

Госкино выделило почти 24 миллиарда на фильм о Бандере
В Украине снимут фильм "Чому я вбив Бандеру". Для этой цели Государственное агентство Украины по вопросам кино уже выделило почти 24 миллиарда гривен из госбюджета.
Об этом говорится в соответствующем тендере Prozorro.
В Украине потратят 24 миллиарда гривен на съемки фильма
Объявленный Госкино тендер 2 декабря 2024 года выиграла компания "Ганза Фильм", которая обязалась снять ленту о Степане Бандере за 23,9 млн грн.
Бенефициаром "Ганза Фильм" является писательница Юлия Кравченко.
Напомним, мы рассказывали, как прошла премьера фильма "Поезд в 31 декабря". Также мы советовали пересмотреть второй сезон популярного сериала "Игра в кальмара", который презентовали на днях.
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