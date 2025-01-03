Скандал с Госкино - в Украине потратят 24 миллиарда гривен на съемки "Почему я убил Бандеру"

Съемки кино. Иллюстративное фото: Freepik

В Украине снимут фильм "Чому я вбив Бандеру". Для этой цели Государственное агентство Украины по вопросам кино уже выделило почти 24 миллиарда гривен из госбюджета.

Об этом говорится в соответствующем тендере Prozorro.

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Объявленный Госкино тендер 2 декабря 2024 года выиграла компания "Ганза Фильм", которая обязалась снять ленту о Степане Бандере за 23,9 млн грн.

Бенефициаром "Ганза Фильм" является писательница Юлия Кравченко.

Тендер на съемки фильма "Чому я вбив Бандеру". Фото: скриншот с Prozorro

Напомним, мы рассказывали, как прошла премьера фильма "Поезд в 31 декабря". Также мы советовали пересмотреть второй сезон популярного сериала "Игра в кальмара", который презентовали на днях.