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Держсекретар США похвалив учасника Нацвідбору на "Євробачення-2023" з ЗСУ

27 травня 2023 12:41
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Нацвідбор Євробачення 2023: держсекретар США похвалив учасника з ЗСУ
Мойсей Бондаренко. Фото: Менеджмент артиста
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Учасник "Культурного десанту" Мойсей Бондаренко відвідав військових в Америці. Під час свого візиту він грав відомі та тематичні пісні. 

Відео з українським скрипалем у Twitter поділився Державний секретар США Ентоні Блінкен.

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Український музикант Мойсей Бондаренко з перших днів війни вступив до складу Збройних сил України разом з Колєю Сєргою. Скрипаль почав їздити з "Культурним десантом" та виступати на оборонних позиціях українських бійців.  

Музикант Мойсей Бондаренко. Фото: Менеджмент артиста

Разом з "Українським Ветеранським Фондом" Мойсей відвідав військових в Америці та виступив на їхню честь. Під час свого візиту він грав відомі та тематичні пісні. 

"Я насправді думав, що скрипку більше в руки не візьму, бо музичні інструменти якось не підходять до часів армії та війни, але вже на другий чи третій день служби я дістав скрипку та перше, що я зіграв, це гімн України, який ми разом заспівали. Виявилося, що музика дуже розряджає, що у всіх з’являються або сили, або бажання поспати, а це важко, коли ти постійно перебуваєш у стресі", — поділився Мойсей.

Відео Мойсея Бондаренка було оприлюднено на YouTube-каналі Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки, його також підтримав своїм тегом в мережі Twitter Ентоні Блінкен - Державний секретар США.

"Сильні слова та музика українського музиканта Мойсея. Коли чуєш його гру, розумієш, чому українці ніколи не перестануть боротися за свою свободу та незалежність, в чому ми повинні їх підтримувати", — поділився Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, в рамках проєкту "Культурний десант" відбулись концерти для рятувальників та розмінувальників Херсонщини. Перед захисниками України виступив учасник Нацвідбору на "Євробачення-2023" Мойсей, бандуристка Інна Іщенко та шоумен Коля Сєрга.

Раніше ми писали, що "Культурний десант" дав десять концертів на фронті за один день. 

 

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