Нацвідбор Євробачення 2023: держсекретар США похвалив учасника з ЗСУ

Мойсей Бондаренко. Фото: Менеджмент артиста

Учасник "Культурного десанту" Мойсей Бондаренко відвідав військових в Америці. Під час свого візиту він грав відомі та тематичні пісні.

Відео з українським скрипалем у Twitter поділився Державний секретар США Ентоні Блінкен.

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Український музикант Мойсей Бондаренко з перших днів війни вступив до складу Збройних сил України разом з Колєю Сєргою. Скрипаль почав їздити з "Культурним десантом" та виступати на оборонних позиціях українських бійців.

Музикант Мойсей Бондаренко. Фото: Менеджмент артиста

Разом з "Українським Ветеранським Фондом" Мойсей відвідав військових в Америці та виступив на їхню честь. Під час свого візиту він грав відомі та тематичні пісні.

"Я насправді думав, що скрипку більше в руки не візьму, бо музичні інструменти якось не підходять до часів армії та війни, але вже на другий чи третій день служби я дістав скрипку та перше, що я зіграв, це гімн України, який ми разом заспівали. Виявилося, що музика дуже розряджає, що у всіх з’являються або сили, або бажання поспати, а це важко, коли ти постійно перебуваєш у стресі", — поділився Мойсей.

Відео Мойсея Бондаренка було оприлюднено на YouTube-каналі Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки, його також підтримав своїм тегом в мережі Twitter Ентоні Блінкен - Державний секретар США.

Powerful words and music by Ukrainian musician Moisei. When you hear him play, you understand why Ukrainians will never stop fighting for their freedom and independence—and why we must support them. pic.twitter.com/hPou26PpeO — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 24, 2023

"Сильні слова та музика українського музиканта Мойсея. Коли чуєш його гру, розумієш, чому українці ніколи не перестануть боротися за свою свободу та незалежність, в чому ми повинні їх підтримувати", — поділився Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, в рамках проєкту "Культурний десант" відбулись концерти для рятувальників та розмінувальників Херсонщини. Перед захисниками України виступив учасник Нацвідбору на "Євробачення-2023" Мойсей, бандуристка Інна Іщенко та шоумен Коля Сєрга.

Раніше ми писали, що "Культурний десант" дав десять концертів на фронті за один день.